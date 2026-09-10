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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
6400
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
3200
Максимальный ресурс записи (TBW)
35540
Энергопотребление
15
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
214 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401481
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Описание товара Накопитель SSD Intel DC P4610 6.4Tb (SSDPE2KE064T801 978085)
Для хранения значительного количества данных можно использовать SSD накопитель INTEL DC P4610 SSDPE2KE064T801, выполненный в форм-факторе 2.5". Объем носителя равен 6.4 Тб. Такой объем уместен как на ПК домашнего пользования, так и на рабочих станциях. Накопитель позволит сохранить не только рабочую информацию, но и фильмы, фотографии в высоком разрешении, большое количество музыки и игр. Представленный здесь SSD накопитель INTEL DC P4610 SSDPE2KE064T801 имеет скоростной интерфейс PCI-E x4, который обеспечит скорость чтения и записи до 3200 Мб/с. Есть разъем U.2 SFF-8639. Время наработки на отказ устройства равно 2000000 часов. Его наделили ресурсом TBW в 37416.96 Тб. Оборудование потребляет всего 15 Вт, в режиме ожидания мощность равна около 5 Вт. Толщина корпуса составляет 15 мм. Гарантийный срок равен 60 месяцев.
Для хранения значительного количества данных можно использовать SSD накопитель INTEL DC P4610 SSDPE2KE064T801, выполненный в форм-факторе 2.5". Объем носителя равен 6.4 Тб. Такой объем уместен как на ПК домашнего пользования, так и на рабочих станциях. Накопитель позволит сохранить не только рабочую информацию, но и фильмы, фотографии в высоком разрешении, большое количество музыки и игр. Представленный здесь SSD накопитель INTEL DC P4610 SSDPE2KE064T801 имеет скоростной интерфейс PCI-E x4, который обеспечит скорость чтения и записи до 3200 Мб/с. Есть разъем U.2 SFF-8639. Время наработки на отказ устройства равно 2000000 часов. Его наделили ресурсом TBW в 37416.96 Тб. Оборудование потребляет всего 15 Вт, в режиме ожидания мощность равна около 5 Вт. Толщина корпуса составляет 15 мм. Гарантийный срок равен 60 месяцев.
Накопитель SSD Intel DC P4610 6.4Tb (SSDPE2KE064T801 978085) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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