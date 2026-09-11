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SSD Накопитель SSD Samsung 7.68TB TLC PM9A3 MZQL27T6HBLA-00A07 купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 7.68TB TLC PM9A3 MZQL27T6HBLA-00A07

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Накопитель SSD Samsung 7.68TB TLC PM9A3 MZQL27T6HBLA-00A07
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
7680
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6700
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Энергопотребление
13.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
353 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518117
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 6 до 10 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Форм-фактор
U.2
Объем
7680
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6700
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
13.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
133

Описание товара Накопитель SSD Samsung 7.68TB TLC PM9A3 MZQL27T6HBLA-00A07

Серверный SSD накопитель Samsung PM9A3 за счет повышенной стабильности обеспечивает бесперебойное функционирование в составе серверного оборудования и корпоративных систем. Высокая вычислительная производительность достигается благодаря контроллеру с интерфейсом PCI-E Gen4 x4. Скорость до 6700 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения гарантирует быстродействие при запуске ресурсоемких программ и в режиме многозадачности. Объем 7680 ГБ предусматривает хранение большого количества программ и файлов. Накопитель Samsung PM9A3 выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма и подключается посредством разъема U.2.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 7.68TB TLC PM9A3 MZQL27T6HBLA-00A07




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 6 до 10 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Форм-фактор
U.2
Объем
7680
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6700
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
13.5
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD накопитель Samsung PM9A3 за счет повышенной стабильности обеспечивает бесперебойное функционирование в составе серверного оборудования и корпоративных систем. Высокая вычислительная производительность достигается благодаря контроллеру с интерфейсом PCI-E Gen4 x4. Скорость до 6700 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения гарантирует быстродействие при запуске ресурсоемких программ и в режиме многозадачности. Объем 7680 ГБ предусматривает хранение большого количества программ и файлов. Накопитель Samsung PM9A3 выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма и подключается посредством разъема U.2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung 7.68TB TLC PM9A3 MZQL27T6HBLA-00A07 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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