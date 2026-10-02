Накопитель SSD KIOXIA 3840GB 2,5" 15mm (KPM71RUG3T84)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
4200
Скорость записи, Мб/с
3650
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
352 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641284
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
4200
Скорость записи, Мб/с
3650
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
96
Описание товара Накопитель SSD KIOXIA 3840GB 2,5" 15mm (KPM71RUG3T84)
Корпоративные SSD-накопители PM7-R-серии от KIOXIA с интерфейсом 24G SAS оптимизированы для применений в задачах с нагрузкой интенсивного чтения, включая веб-сервисы, хранение данных, потоковую передачу медиа и видео по запросу. Серия обеспечивает высокий уровень производительности, надежности и долговечности. Благодаря 112-слойной 3D флэш-памяти BiCS FLASH компании KIOXIA этот корпоративный SAS SSD PM7-R-серии 7-го поколения предлагает 1 DWPD (запись диска в день) с емкостью до 30,72 ТБ.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
4200
Скорость записи, Мб/с
3650
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Страна производитель
Китай
Корпоративные SSD-накопители PM7-R-серии от KIOXIA с интерфейсом 24G SAS оптимизированы для применений в задачах с нагрузкой интенсивного чтения, включая веб-сервисы, хранение данных, потоковую передачу медиа и видео по запросу. Серия обеспечивает высокий уровень производительности, надежности и долговечности. Благодаря 112-слойной 3D флэш-памяти BiCS FLASH компании KIOXIA этот корпоративный SAS SSD PM7-R-серии 7-го поколения предлагает 1 DWPD (запись диска в день) с емкостью до 30,72 ТБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD KIOXIA 3840GB 2,5" 15mm (KPM71RUG3T84) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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