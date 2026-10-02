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SSD Накопитель SSD Kingston 7680GB 2.5" SATA 3 (SEDC600M/7680G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingston 7680GB 2.5" SATA 3 (SEDC600M/7680G)

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Накопитель SSD Kingston 7680GB 2.5&quot; SATA 3 (SEDC600M/7680G) - фото 2
Накопитель SSD Kingston 7680GB 2.5&quot; SATA 3 (SEDC600M/7680G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
7680
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Энергопотребление
3.6
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  • Накопитель SSD Kingston 7680GB 2.5&quot; SATA 3 (SEDC600M/7680G) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingston 7680GB 2.5&quot; SATA 3 (SEDC600M/7680G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
372 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641287
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 10000 до 50000
Объем SSD (диапазон)
от 6 до 10 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
7680
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Kingston 7680GB 2.5" SATA 3 (SEDC600M/7680G)

Kingston DC600M — это SSD-накопитель для центров обработки данных 4-го поколения c интерфейсом SATA 3.0, 6 Гбит/с с 3D TLC NAND, предназначенный для "смешанных" рабочих нагрузок. DC600M подходит для использования в стоечных серверах большого объема и включает встроенную аппаратную защиту от потери питания (PLP). Благодаря конденсаторам защиты от потери питания DC600M защищает данные от неожиданного сбоя питания, чтобы снизить вероятность потери данных и обеспечить успешную повторную инициализацию при следующем включении системы. DC600M разработан для системных интеграторов, гипермасштабных центров обработки данных и поставщиков облачных услуг для стабилизации времени откликов и IOPS.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 7680GB 2.5" SATA 3 (SEDC600M/7680G)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 10000 до 50000
Объем SSD (диапазон)
от 6 до 10 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
7680
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.6
Страна производитель
Китай
Описание
Kingston DC600M — это SSD-накопитель для центров обработки данных 4-го поколения c интерфейсом SATA 3.0, 6 Гбит/с с 3D TLC NAND, предназначенный для "смешанных" рабочих нагрузок. DC600M подходит для использования в стоечных серверах большого объема и включает встроенную аппаратную защиту от потери питания (PLP). Благодаря конденсаторам защиты от потери питания DC600M защищает данные от неожиданного сбоя питания, чтобы снизить вероятность потери данных и обеспечить успешную повторную инициализацию при следующем включении системы. DC600M разработан для системных интеграторов, гипермасштабных центров обработки данных и поставщиков облачных услуг для стабилизации времени откликов и IOPS.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, 530, TLC, 530, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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