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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
7680
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Энергопотребление
3.6
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
372 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641287
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Описание товара Накопитель SSD Kingston 7680GB 2.5" SATA 3 (SEDC600M/7680G)
Kingston DC600M — это SSD-накопитель для центров обработки данных 4-го поколения c интерфейсом SATA 3.0, 6 Гбит/с с 3D TLC NAND, предназначенный для "смешанных" рабочих нагрузок. DC600M подходит для использования в стоечных серверах большого объема и включает встроенную аппаратную защиту от потери питания (PLP). Благодаря конденсаторам защиты от потери питания DC600M защищает данные от неожиданного сбоя питания, чтобы снизить вероятность потери данных и обеспечить успешную повторную инициализацию при следующем включении системы. DC600M разработан для системных интеграторов, гипермасштабных центров обработки данных и поставщиков облачных услуг для стабилизации времени откликов и IOPS.
Kingston DC600M — это SSD-накопитель для центров обработки данных 4-го поколения c интерфейсом SATA 3.0, 6 Гбит/с с 3D TLC NAND, предназначенный для "смешанных" рабочих нагрузок. DC600M подходит для использования в стоечных серверах большого объема и включает встроенную аппаратную защиту от потери питания (PLP). Благодаря конденсаторам защиты от потери питания DC600M защищает данные от неожиданного сбоя питания, чтобы снизить вероятность потери данных и обеспечить успешную повторную инициализацию при следующем включении системы. DC600M разработан для системных интеграторов, гипермасштабных центров обработки данных и поставщиков облачных услуг для стабилизации времени откликов и IOPS.
Накопитель SSD Kingston 7680GB 2.5" SATA 3 (SEDC600M/7680G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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