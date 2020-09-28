Накопитель SSD Transcend MTE110 256Gb (TS256GMTE110S)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Transcend MTE110 256Gb (TS256GMTE110S)
Твердотельный накопитель Transcend MTE110S оснащен интерфейсом PCI Express Gen3 x4 с поддержкой стандарта NVMe и демонстрирует выдающуюся производительность. Твердотельный накопитель MTE110S предназначен для оснащения высокопроизводительных систем, использующихся для задач, которые требуют максимального уровня готовности и не допускают малейших задержек — рабочих станций для обработки аудио и видео, игровых ПК, а также корпоративных решений. Построенные на базе флэш-памяти 3D NAND, твердотельные накопители MTE110S не только обеспечивают высокую скорость передачи данных, но также демонстрируют высочайший уровень надежности.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Достоинства:
После установки на мой пк данного жесткого диска SSD с nvme в слот м.2 скорость увеличилась значительно .Диск по соотношению цена -качество ,один из лучших, рекомендую.
Недостатки:
пока не обнаружил
Комментарий:
рекомендую к покупке , SSD в паре с обычным винчестером-современное решение.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend MTE110 256Gb (TS256GMTE110S)
Достоинства:
После установки на мой пк данного жесткого диска SSD с nvme в слот м.2 скорость увеличилась значительно .Диск по соотношению цена -качество ,один из лучших, рекомендую.
Недостатки:
пока не обнаружил
Комментарий:
рекомендую к покупке , SSD в паре с обычным винчестером-современное решение.