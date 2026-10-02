Накопитель SSD KingSpec 512Gb XG7000 Series (XG7000-512)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7200
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Энергопотребление
3.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636918
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7200
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
20
Описание товара Накопитель SSD KingSpec 512Gb XG7000 Series (XG7000-512)
Твердотельный накопитель SSD KingSpec быстрее, тоньше, тише, чем традиционный жесткий диск. Позволяет значительно ускорить загрузку операционной системы, сократить время доступа к файлам и приложениям по сравнению с традиционными жесткими дисками. Твердотельная конструкция высоконадежная, позволяющая вам пользоваться преимуществами непрерывной работы без обслуживания, не опасаясь механических сбоев.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7200
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
3.5
Страна производитель
Китай
Твердотельный накопитель SSD KingSpec быстрее, тоньше, тише, чем традиционный жесткий диск. Позволяет значительно ускорить загрузку операционной системы, сократить время доступа к файлам и приложениям по сравнению с традиционными жесткими дисками. Твердотельная конструкция высоконадежная, позволяющая вам пользоваться преимуществами непрерывной работы без обслуживания, не опасаясь механических сбоев.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Накопитель SSD KingSpec 512Gb XG7000 Series (XG7000-512) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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