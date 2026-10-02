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SSD Накопитель SSD KingSpec 512Gb XG7000 Series (XG7000-512) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD KingSpec 512Gb XG7000 Series (XG7000-512)

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Накопитель SSD KingSpec 512Gb XG7000 Series (XG7000-512) - фото 1
Накопитель SSD KingSpec 512Gb XG7000 Series (XG7000-512) - фото 2
Накопитель SSD KingSpec 512Gb XG7000 Series (XG7000-512) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7200
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Энергопотребление
3.5
  • Накопитель SSD KingSpec 512Gb XG7000 Series (XG7000-512) - фото 1
  • Накопитель SSD KingSpec 512Gb XG7000 Series (XG7000-512) - фото 2
  • Накопитель SSD KingSpec 512Gb XG7000 Series (XG7000-512) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636918
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7200
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD KingSpec 512Gb XG7000 Series (XG7000-512)

Твердотельный накопитель SSD KingSpec быстрее, тоньше, тише, чем традиционный жесткий диск. Позволяет значительно ускорить загрузку операционной системы, сократить время доступа к файлам и приложениям по сравнению с традиционными жесткими дисками. Твердотельная конструкция высоконадежная, позволяющая вам пользоваться преимуществами непрерывной работы без обслуживания, не опасаясь механических сбоев.

Отзывы о товаре Накопитель SSD KingSpec 512Gb XG7000 Series (XG7000-512)




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Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7200
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
3.5
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель SSD KingSpec быстрее, тоньше, тише, чем традиционный жесткий диск. Позволяет значительно ускорить загрузку операционной системы, сократить время доступа к файлам и приложениям по сравнению с традиционными жесткими дисками. Твердотельная конструкция высоконадежная, позволяющая вам пользоваться преимуществами непрерывной работы без обслуживания, не опасаясь механических сбоев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD KingSpec 512Gb XG7000 Series (XG7000-512) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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