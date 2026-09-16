Накопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4700/2500
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4700/2500
**Твердотельный накопитель SSD Crucial E100, 480 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe** Внутренний твердотельный накопитель SSD Crucial E100 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надёжность. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Форм-фактор: M.2 2280. * Интерфейс: PCIe 4.0 x4. * Тип комплектации: RTL. * Номинальный объём: 480 ГБ. * Максимальная скорость чтения: 4700 МБ/с. * Максимальная скорость записи: 2500 МБ/с. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** благодаря интерфейсу PCIe 4.0 x4 и протоколу NVMe, накопитель обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также плавный переход между задачами. * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1500 тысяч часов, что гарантирует долгий срок службы накопителя. SSD Crucial E100 — это отличный выбор для тех, кто хочет улучшить производительность своего компьютера и обеспечить надёжное хранение данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, 60 ТБ, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 500 руб.2375 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N930ES Series 512Gb (NT01N930ES-512G-E2X)
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS)
-
В наличииЦена 9 750 руб.2438 руб. в СплитНакопитель SSD WD 500Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, ...
-
В наличииЦена 9 800 руб.2450 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 500Gb Legend 860 (SLEG-860-500GCS)
-
В наличииЦена 10 280 руб.2570 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot Burst Elite 960Gb (PBE960GS25SSDR)
-
В наличииЦена 10 360 руб.2590 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 500GB SNV3S/500G NV3
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 256Gb (SKC600/256G)
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитНакопитель SSD CBR 960GB SATA III (SSD-960GB-2.5-LT22)
-
В наличииЦена 10 600 руб.2650 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-DATA 512GB LEGEND 900 (SLEG-900-512GCS)
-
В наличииЦена 10 610 руб.2653 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X)
-
В наличииЦена 10 780 руб.2695 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S)
-
В наличииЦена 10 790 руб.2698 руб. в СплитТвердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, 60 ТБ, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280
Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial E100, 480Gb, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, R/W 4700/2500