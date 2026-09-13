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Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
10000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
312 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719004
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Описание товара Накопитель SSD Synology SATA 2.5" 3.84TB 6GB/S SAT5221-3840G
Твердотельные накопители SATA серии Synology SAT5200 обеспечивают стабильную производительность ввода-вывода при снижении задержек критически важных служб и приложений. Они созданы для работы со смешанными и интенсивными рабочими нагрузками в режиме 24/7 без ущерба для выносливости, обеспечивая оптимизированное хранение данных в системах Synology с минимальными перебоями в обслуживании.
Выносливость и надежность корпоративного класса
До 10000 TBW
Разработан для выдерживания интенсивных нагрузок 24/7 с выносливостью до 10 000 TBW.
Комплексная защита данных
Целостность и последовательность данных обеспечиваются на всем пути передачи данных.
Плата защиты от сбоев питания
Специальные конденсаторы обеспечивают достаточное питание для передачи данных во флэш-память NAND в случае отключения питания, что дополнительно предотвращает повреждение данных.
Выносливость и надежность корпоративного класса
До 10000 TBW
Разработан для выдерживания интенсивных нагрузок 24/7 с выносливостью до 10 000 TBW.
Комплексная защита данных
Целостность и последовательность данных обеспечиваются на всем пути передачи данных.
Плата защиты от сбоев питания
Специальные конденсаторы обеспечивают достаточное питание для передачи данных во флэш-память NAND в случае отключения питания, что дополнительно предотвращает повреждение данных.
Твердотельные накопители SATA серии Synology SAT5200 обеспечивают стабильную производительность ввода-вывода при снижении задержек критически важных служб и приложений. Они созданы для работы со смешанными и интенсивными рабочими нагрузками в режиме 24/7 без ущерба для выносливости, обеспечивая оптимизированное хранение данных в системах Synology с минимальными перебоями в обслуживании.
Выносливость и надежность корпоративного класса
До 10000 TBW
Разработан для выдерживания интенсивных нагрузок 24/7 с выносливостью до 10 000 TBW.
Комплексная защита данных
Целостность и последовательность данных обеспечиваются на всем пути передачи данных.
Плата защиты от сбоев питания
Специальные конденсаторы обеспечивают достаточное питание для передачи данных во флэш-память NAND в случае отключения питания, что дополнительно предотвращает повреждение данных.
Выносливость и надежность корпоративного класса
До 10000 TBW
Разработан для выдерживания интенсивных нагрузок 24/7 с выносливостью до 10 000 TBW.
Комплексная защита данных
Целостность и последовательность данных обеспечиваются на всем пути передачи данных.
Плата защиты от сбоев питания
Специальные конденсаторы обеспечивают достаточное питание для передачи данных во флэш-память NAND в случае отключения питания, что дополнительно предотвращает повреждение данных.
Накопитель SSD Synology SATA 2.5" 3.84TB 6GB/S SAT5221-3840G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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