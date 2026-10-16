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SSD Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU)

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Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 6
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 7
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 8
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 9
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 10
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 11
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 12
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 13
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 14
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Энергопотребление
5
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 7
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 8
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 9
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 10
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 11
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 12
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 13
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 14
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
137 470 руб. 
Начислим 2200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 634007
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU)
137 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, кг.
1.11

Описание товара Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU)

SATA накопитель Samsung 870 EVO является надежным выбором при необходимости повышения производительности в играх или ресурсоемких графических приложениях. Интерфейс SATA и технология 3D NAND помогают добиться скорости на уровне показателя 560 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 4000 Гб предоставляет достаточно большое пространство для хранения игр, мультимедийных файлов и прочего контента. Фирменное ПО Samsung Magician позволяет выполнять мониторинг системы и управлять различными настройками накопителя. Прочная конструкция и увеличенный рабочий ресурс гарантируют исключительную стабильность в эксплуатации Samsung 870 EVO.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
4096
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель Samsung 870 EVO является надежным выбором при необходимости повышения производительности в играх или ресурсоемких графических приложениях. Интерфейс SATA и технология 3D NAND помогают добиться скорости на уровне показателя 560 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 4000 Гб предоставляет достаточно большое пространство для хранения игр, мультимедийных файлов и прочего контента. Фирменное ПО Samsung Magician позволяет выполнять мониторинг системы и управлять различными настройками накопителя. Прочная конструкция и увеличенный рабочий ресурс гарантируют исключительную стабильность в эксплуатации Samsung 870 EVO.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD Samsung 870 EVO 4TB (MZ-77E4T0B/EU) - по цене 137470 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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