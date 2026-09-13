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SSD Накопитель SSD Samsung SATA-III 1.92TB PM893 (MZ7L31T9HBLT-00B7C) OEM купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung SATA-III 1.92TB PM893 (MZ7L31T9HBLT-00B7C) OEM

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Накопитель SSD Samsung SATA-III 1.92TB PM893 (MZ7L31T9HBLT-00B7C) OEM - фото 1
Накопитель SSD Samsung SATA-III 1.92TB PM893 (MZ7L31T9HBLT-00B7C) OEM - фото 2
Накопитель SSD Samsung SATA-III 1.92TB PM893 (MZ7L31T9HBLT-00B7C) OEM - фото 3
Накопитель SSD Samsung SATA-III 1.92TB PM893 (MZ7L31T9HBLT-00B7C) OEM - фото 4
Накопитель SSD Samsung SATA-III 1.92TB PM893 (MZ7L31T9HBLT-00B7C) OEM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1920
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Энергопотребление, Вт
3.2
  • Накопитель SSD Samsung SATA-III 1.92TB PM893 (MZ7L31T9HBLT-00B7C) OEM - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung SATA-III 1.92TB PM893 (MZ7L31T9HBLT-00B7C) OEM - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung SATA-III 1.92TB PM893 (MZ7L31T9HBLT-00B7C) OEM - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung SATA-III 1.92TB PM893 (MZ7L31T9HBLT-00B7C) OEM - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung SATA-III 1.92TB PM893 (MZ7L31T9HBLT-00B7C) OEM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
133 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715877
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1920
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
3.2
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
127

Описание товара Накопитель SSD Samsung SATA-III 1.92TB PM893 (MZ7L31T9HBLT-00B7C) OEM

Диск SSD Samsung - PM893, for Enterprise, 2.5", 1.92TB, SATA III (6Gb/s), speed write-530MB/s read-550MB/s, TLC, MZ7L31T9HBLT-00A07



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung SATA-III 1.92TB PM893 (MZ7L31T9HBLT-00B7C) OEM




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1920
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
3504
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
3.2
Описание
Диск SSD Samsung - PM893, for Enterprise, 2.5", 1.92TB, SATA III (6Gb/s), speed write-530MB/s read-550MB/s, TLC, MZ7L31T9HBLT-00A07


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", 2.5", SATA, TLC, 520, 2.5", SATA, SATA, TLC, TLC, 520, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 520, 520, 520, 2.5", 3504 ТБ, SATA, 3504 ТБ, SATA
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