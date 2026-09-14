Накопитель SSD Samsung 1.92Tb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL61T9HFLT-00AW7
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 1.92Tb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL61T9HFLT-00AW7
SSD накопитель Samsung — это надежное решение для хранения данных, объединяющее передовые технологии и высокую производительность. Этот SSD, объемом 1920 Гб, предоставляет достаточно пространства для хранения больших объемов данных, удовлетворяя потребности как профессиональных пользователей, так и энтузиастов. Форм-фактор U.3 обеспечивает гибкость установки в различные системы, а интерфейс подключения PCIe 5.0 x4 обеспечивает молниеносную скорость передачи данных. С максимальной скоростью чтения 12000 МБайт/с и скоростью записи 3500 МБайт/с, этот накопитель идеально подходит для задач, требующих высокой производительности, таких как обработка видео, игровая индустрия и профессиональные графические приложения. Используя флэш-память типа TLC, Samsung SSD сочетает в себе оптимальную эффективность и надежность. Максимальный ресурс записи в 3504 Тб (TBW) свидетельствует о долговечности и способности справляться с интенсивными нагрузками, что делает данный накопитель отличным выбором для пользователей, работающих с большими объемами данных. SSD накопитель Samsung произведен в Китае и отличается малым энергопотреблением, составляющим всего 11 Вт, что способствует экономии энергии без ущерба для производительности. Время наработки на отказ, равное 2500000 часов, гарантирует высокую надежность и минимальные риски поломки в процессе эксплуатации. Таким образом, SSD накопитель Samsung сочетает в себе передовые технологии, надежность и производительность, что делает его идеальным выбором для пользователей, ищущих высококачественное решение для хранения данных.
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