Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Silicon Power 2TB M.2 (SP02KGBP44US7505) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Silicon Power 2TB M.2 (SP02KGBP44US7505)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Silicon Power 2TB M.2 (SP02KGBP44US7505) - фото 1
Накопитель SSD Silicon Power 2TB M.2 (SP02KGBP44US7505) - фото 2
Накопитель SSD Silicon Power 2TB M.2 (SP02KGBP44US7505) - фото 3
Накопитель SSD Silicon Power 2TB M.2 (SP02KGBP44US7505) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
2048
  • Накопитель SSD Silicon Power 2TB M.2 (SP02KGBP44US7505) - фото 1
  • Накопитель SSD Silicon Power 2TB M.2 (SP02KGBP44US7505) - фото 2
  • Накопитель SSD Silicon Power 2TB M.2 (SP02KGBP44US7505) - фото 3
  • Накопитель SSD Silicon Power 2TB M.2 (SP02KGBP44US7505) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641610
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
2048
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х4
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD Silicon Power 2TB M.2 (SP02KGBP44US7505)

Накопитель SSD 2Tb Silicon Power US75 (SP02KGBP44US7505) - это надежное и быстрое устройство для хранения данных, которое идеально подойдет для улучшения производительности компьютера или ноутбука. Этот SSD имеет высокую емкость в 2 терабайта, что позволяет хранить большое количество файлов, программ и игр без необходимости постоянного удаления данных для освобождения места. Накопитель выполнен в форм-факторе M.2, что делает его идеальным для установки внутри компьютера или ноутбука. Размер M.2 составляет 2280, что обеспечивает удобство установки и совместимость с большинством современных устройств. SSD Silicon Power US75 обладает высокой скоростью чтения и записи данных, что позволяет быстро загружать операционные системы, приложения и файлы. Благодаря технологии 3D NAND Flash, этот накопитель обеспечивает стабильную и надежную работу, предотвращая потерю данных и сбои в работе. Этот SSD подойдет как для повседневного использования, так и для профессиональных задач, таких как обработка видео или игровые приложения. Он обеспечивает высокую производительность и быструю загрузку приложений, что делает работу с компьютером более эффективной и приятной. Накопитель SSD Silicon Power US75 легок в установке и прост в использовании. Просто подключите его к своему устройству и наслаждайтесь быстрой и стабильной работой. Благодаря высокой емкости и скорости передачи данных, вы сможете хранить и обрабатывать большие объемы информации без задержек и сбоев. Если вам нужен надежный и быстрый накопитель данных для вашего компьютера или ноутбука, то SSD Silicon Power US75 идеально подойдет для ваших потребностей. Обновите свое устройство сегодня и наслаждайтесь высокой производительностью и скоростью работы с новым SSD от Silicon Power.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power 2TB M.2 (SP02KGBP44US7505)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
2048
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD 2Tb Silicon Power US75 (SP02KGBP44US7505) - это надежное и быстрое устройство для хранения данных, которое идеально подойдет для улучшения производительности компьютера или ноутбука. Этот SSD имеет высокую емкость в 2 терабайта, что позволяет хранить большое количество файлов, программ и игр без необходимости постоянного удаления данных для освобождения места. Накопитель выполнен в форм-факторе M.2, что делает его идеальным для установки внутри компьютера или ноутбука. Размер M.2 составляет 2280, что обеспечивает удобство установки и совместимость с большинством современных устройств. SSD Silicon Power US75 обладает высокой скоростью чтения и записи данных, что позволяет быстро загружать операционные системы, приложения и файлы. Благодаря технологии 3D NAND Flash, этот накопитель обеспечивает стабильную и надежную работу, предотвращая потерю данных и сбои в работе. Этот SSD подойдет как для повседневного использования, так и для профессиональных задач, таких как обработка видео или игровые приложения. Он обеспечивает высокую производительность и быструю загрузку приложений, что делает работу с компьютером более эффективной и приятной. Накопитель SSD Silicon Power US75 легок в установке и прост в использовании. Просто подключите его к своему устройству и наслаждайтесь быстрой и стабильной работой. Благодаря высокой емкости и скорости передачи данных, вы сможете хранить и обрабатывать большие объемы информации без задержек и сбоев. Если вам нужен надежный и быстрый накопитель данных для вашего компьютера или ноутбука, то SSD Silicon Power US75 идеально подойдет для ваших потребностей. Обновите свое устройство сегодня и наслаждайтесь высокой производительностью и скоростью работы с новым SSD от Silicon Power.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Silicon Power 2TB M.2 (SP02KGBP44US7505) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...