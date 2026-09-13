Накопитель SSD Samsung 2TB PM9A1 (MZVL22T0HBLB-0ZW07)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 2TB PM9A1 (MZVL22T0HBLB-0ZW07)
**Твердотельный накопитель Samsung M.2 2280 2 TB PM9A1: скорость и надёжность для вашего ПК** Увеличьте производительность вашего компьютера с SSD-накопителем Samsung M.2 2280! Этот современный накопитель обеспечит быструю загрузку операционной системы и приложений, ускорит работу с файлами и повысит общую производительность вашего ПК. **Основные характеристики:** * ёмкость: 2 ТБ — достаточно места для хранения большого объёма данных; * интерфейс: PCIe Gen4?4 NVMe — высокая скорость передачи данных; * скорость чтения до 7000 МБ/с и записи до 5200 МБ/с — заметное ускорение работы системы; * производительность IOPS: 1000K/850K — высокая эффективность при работе с множеством мелких файлов; * технология памяти TLC 3D — надёжность и долговечность накопителя. С SSD Samsung M.2 2280 вы забудете о долгом ожидании загрузки системы и программ. Накопитель идеально подойдёт для игровых ПК, рабочих станций и других систем, где важна высокая скорость работы. Обеспечьте своему компьютеру новый уровень производительности с Samsung!
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