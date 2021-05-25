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SSD Накопитель SSD Samsung 2.0Tb 990 PRO (MZ-V9P2T0BW) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 2.0Tb 990 PRO (MZ-V9P2T0BW)

5 Отзывы
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Накопитель SSD Samsung 2.0Tb 990 PRO (MZ-V9P2T0BW)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Энергопотребление
8.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 590 руб. 
Начислим 554 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 584739
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Samsung 2.0Tb 990 PRO (MZ-V9P2T0BW)
34 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Samsung 2.0Tb 990 PRO (MZ-V9P2T0BW)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 2.0Tb 990 PRO (MZ-V9P2T0BW)

Источник: Яндекс Маркет
25.06.2030
Андрей

Достоинства:
Топовый SSD!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Собрал на этом накопителе рабочую станцию - результат превзошел ожидания! 2 ТБ - это просто космос для хранения проектов. Скорость случайной записи 500K IOPS позволяет работать с любыми задачами без задержек.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2029
Вера

Достоинства:
Форм-фактор M.2 позволяет установить в любой современный ПК.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую для работы с видео - монтаж проходит в разы быстрее. 2 ТБ хватает с запасом для проектов в 4K. Теплоотвод отличный, даже при длительной работе не греется.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2021
Олег

Достоинства:
Профессиональное решение для рендера

Недостатки:
нет

Комментарий:
Взял для рендер-станции - производительность в многопоточных задачах поражает. Скорость последовательного чтения/записи просто феноменальная. Особенно порадовала поддержка NVMe 2.0 - все компоненты системы работают на максимум.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2015
Марк

Достоинства:
Мощный накопитель для геймера!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил для игровой станции - разница с обычным SSD просто космическая! Игры загружаются за считанные секунды, даже при максимальных настройках. Скорость записи и чтения просто безумная - 500 000 IOPS! Особенно порадовала надежность - после месяца интенсивных тестов все работает как часы.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2013
Vladimir

Достоинства:
Надежный накопитель для бизнеса

Недостатки:
Не нашел!

Комментарий:
Используем в рабочих станциях - стабильность на высоте. TRIM работает безупречно, скорость не падает даже при полном заполнении. Энергоэффективность отличная, что важно для наших серверов.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
8.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2030
Андрей

Достоинства:
Топовый SSD!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Собрал на этом накопителе рабочую станцию - результат превзошел ожидания! 2 ТБ - это просто космос для хранения проектов. Скорость случайной записи 500K IOPS позволяет работать с любыми задачами без задержек.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2029
Вера

Достоинства:
Форм-фактор M.2 позволяет установить в любой современный ПК.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую для работы с видео - монтаж проходит в разы быстрее. 2 ТБ хватает с запасом для проектов в 4K. Теплоотвод отличный, даже при длительной работе не греется.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2021
Олег

Достоинства:
Профессиональное решение для рендера

Недостатки:
нет

Комментарий:
Взял для рендер-станции - производительность в многопоточных задачах поражает. Скорость последовательного чтения/записи просто феноменальная. Особенно порадовала поддержка NVMe 2.0 - все компоненты системы работают на максимум.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2015
Марк

Достоинства:
Мощный накопитель для геймера!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил для игровой станции - разница с обычным SSD просто космическая! Игры загружаются за считанные секунды, даже при максимальных настройках. Скорость записи и чтения просто безумная - 500 000 IOPS! Особенно порадовала надежность - после месяца интенсивных тестов все работает как часы.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2013
Vladimir

Достоинства:
Надежный накопитель для бизнеса

Недостатки:
Не нашел!

Комментарий:
Используем в рабочих станциях - стабильность на высоте. TRIM работает безупречно, скорость не падает даже при полном заполнении. Энергоэффективность отличная, что важно для наших серверов.


Купить Накопитель SSD Samsung 2.0Tb 990 PRO (MZ-V9P2T0BW) - по цене 34590 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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