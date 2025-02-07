Описание товара Накопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW)

Samsung 870 EVO 1TB - внутренний 2.5? SATA SSD, рассчитанный на апгрейд настольных ПК и ноутбуков с заметным ускорением загрузки системы и приложений. Диск подходит как для домашнего, так и для профессионального использования, где важны надёжность и стабильная скорость работы.

Для каких задач и систем

Накопитель хорошо подходит под роль системного диска с установкой ОС, офисных программ и игр, а также для хранения рабочих проектов и медиатеки. Благодаря широкому уровню совместимости SSD можно использовать в ПК, ноутбуках, консолях и внешних боксах с интерфейсом SATA.

Ключевые особенности

870 EVO обеспечивает последовательное чтение до 560 МБ/с и запись до 530 МБ/с, упираясь в предел интерфейса SATA 6 Гбит/с. Диск построен на фирменной памяти V-NAND и контроллере Samsung, поддерживает TRIM, S.M.A.R.T и аппаратное шифрование, а заявленный ресурс MTBF достигает 1.5 млн часов. Фирменное ПО Samsung Magician помогает мониторить состояние накопителя, обновлять прошивку и оптимизировать производительность.

Важные нюансы перед покупкой

Накопитель использует интерфейс SATA, поэтому при сборке новых систем стоит учитывать, что NVMe-SSD дают ещё более высокие скорости, но требуют свободного слота M.2. Для старых ПК и ноутбуков с HDD переход на 870 EVO даст кратный рост отзывчивости системы без замены платформы.