Накопитель SSD Crucial T710 2TB (CT2000T710SSD8)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Crucial T710 2TB (CT2000T710SSD8)
Crucial представляет новый SSD накопитель с исключительными характеристиками, идеально подходящий для энтузиастов высокой производительности и профессиональных пользователей. Этот SSD имеет объем 2048 ГБ, что обеспечивает масштабное хранилище для всех ваших данных. Оснащенный DRAM буфером, накопитель гарантирует максимальную скорость передачи данных и стабильность работы. Одной из ключевых особенностей является его невероятная скорость чтения до 14500 МБ/с и скорость записи до 13800 МБ/с, что позволяет мгновенно работать с большими объемами данных. Используемый форм-фактор M.2 2280 обеспечивает компактность, а поддержка интерфейса PCIe 5.0 x4 делает этот SSD непревзойденным по скорости подключения. Тип флэш-памяти 3D NAND обеспечивает надежность и долговечность в эксплуатации, а максимальный ресурс записи (TBW) составляет впечатляющие 1200 ТБ, позволяя выполнять множество операций с интенсивной записью. Время наработки на отказ оценено в 1 500 000 часов, что свидетельствует о высокой надежности и устойчивости накопителя в долгосрочной перспективе. Произведенный в Китае, SSD от Crucial сочетает в себе превосходное качество сборки и инновационные технологии, обеспечивая максимальную эффективность и производительность для вашего устройства. Это идеальное решение для тех, кто не готов идти на компромисс, когда дело касается скорости и надежности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 35 580 руб.8895 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS)
-
В наличииЦена 36 810 руб.9203 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 53 280 руб.13320 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H)
-
В наличииЦена 57 510 руб.14378 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 58 360 руб.14590 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 60 630 руб.15158 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW)
-
В наличииЦена 64 960 руб.16240 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW)
-
В наличииЦена 69 140 руб.17285 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00A...
-
В наличииЦена 70 360 руб.17590 руб. в СплитНакопитель SSD Micron 5300MAX 960Gb (MTFDDAK960TDT-1AW1ZABYY)
-
В наличииЦена 74 100 руб.18525 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM883 960Gb (MZ7LH960HAJR-00005)
-
В наличииЦена 77 340 руб.19335 руб. в СплитНакопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB96...
-
В наличииЦена 90 410 руб.22603 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial T710 2TB (CT2000T710SSD8)