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SSD Накопитель SSD Crucial T710 2TB (CT2000T710SSD8) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Crucial T710 2TB (CT2000T710SSD8)

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Накопитель SSD Crucial T710 2TB (CT2000T710SSD8) - фото 1
Накопитель SSD Crucial T710 2TB (CT2000T710SSD8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14500
Скорость записи, Мб/с
13800
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
  • Накопитель SSD Crucial T710 2TB (CT2000T710SSD8) - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial T710 2TB (CT2000T710SSD8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718566
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Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14500
Скорость записи, Мб/с
13800
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
4.73

Описание товара Накопитель SSD Crucial T710 2TB (CT2000T710SSD8)

Crucial представляет новый SSD накопитель с исключительными характеристиками, идеально подходящий для энтузиастов высокой производительности и профессиональных пользователей. Этот SSD имеет объем 2048 ГБ, что обеспечивает масштабное хранилище для всех ваших данных. Оснащенный DRAM буфером, накопитель гарантирует максимальную скорость передачи данных и стабильность работы. Одной из ключевых особенностей является его невероятная скорость чтения до 14500 МБ/с и скорость записи до 13800 МБ/с, что позволяет мгновенно работать с большими объемами данных. Используемый форм-фактор M.2 2280 обеспечивает компактность, а поддержка интерфейса PCIe 5.0 x4 делает этот SSD непревзойденным по скорости подключения. Тип флэш-памяти 3D NAND обеспечивает надежность и долговечность в эксплуатации, а максимальный ресурс записи (TBW) составляет впечатляющие 1200 ТБ, позволяя выполнять множество операций с интенсивной записью. Время наработки на отказ оценено в 1 500 000 часов, что свидетельствует о высокой надежности и устойчивости накопителя в долгосрочной перспективе. Произведенный в Китае, SSD от Crucial сочетает в себе превосходное качество сборки и инновационные технологии, обеспечивая максимальную эффективность и производительность для вашего устройства. Это идеальное решение для тех, кто не готов идти на компромисс, когда дело касается скорости и надежности.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial T710 2TB (CT2000T710SSD8)




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Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14500
Скорость записи, Мб/с
13800
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Crucial представляет новый SSD накопитель с исключительными характеристиками, идеально подходящий для энтузиастов высокой производительности и профессиональных пользователей. Этот SSD имеет объем 2048 ГБ, что обеспечивает масштабное хранилище для всех ваших данных. Оснащенный DRAM буфером, накопитель гарантирует максимальную скорость передачи данных и стабильность работы. Одной из ключевых особенностей является его невероятная скорость чтения до 14500 МБ/с и скорость записи до 13800 МБ/с, что позволяет мгновенно работать с большими объемами данных. Используемый форм-фактор M.2 2280 обеспечивает компактность, а поддержка интерфейса PCIe 5.0 x4 делает этот SSD непревзойденным по скорости подключения. Тип флэш-памяти 3D NAND обеспечивает надежность и долговечность в эксплуатации, а максимальный ресурс записи (TBW) составляет впечатляющие 1200 ТБ, позволяя выполнять множество операций с интенсивной записью. Время наработки на отказ оценено в 1 500 000 часов, что свидетельствует о высокой надежности и устойчивости накопителя в долгосрочной перспективе. Произведенный в Китае, SSD от Crucial сочетает в себе превосходное качество сборки и инновационные технологии, обеспечивая максимальную эффективность и производительность для вашего устройства. Это идеальное решение для тех, кто не готов идти на компромисс, когда дело касается скорости и надежности.
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Отзывы


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