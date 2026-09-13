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SSD Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW)

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Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW) - фото 6
Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW) - фото 7
Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14700
Скорость записи, Мб/с
13400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW) - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW) - фото 7
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715873
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14700
Скорость записи, Мб/с
13400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW)

Накопитель Samsung SSD 9100 PRO – это флагманский SSD формата M.2, созданный для профессионалов и геймеров, которым важна максимальная скорость и надежность. Благодаря поддержке PCIe 5.0 x4 и NVMe 2.0 он обеспечивает рекордные показатели чтения/записи, что делает его идеальным выбором для работы с ресурсоемкими приложениями, 4K-редактирования и современных игр. Невероятная скорость передачи данных С интерфейсом PCIe 5.0 x4 и скоростями до 14 700 МБ/с при чтении и 13 400 МБ/с при записи SSD 9100 PRO значительно превосходит предыдущие поколения накопителей. Это позволяет мгновенно загружать большие файлы, сокращать время рендеринга и обеспечивать плавную работу в многозадачных сценариях. Высокая производительность при работе с мелкими файлами Благодаря рекордным показателям IOPS ( 1 850 000 при чтении и 2 600 000 при записи ) накопитель демонстрирует исключительную отзывчивость в задачах, связанных с обработкой множества мелких файлов, таких как базы данных, виртуализация и профессиональное программирование. Надежность и долговечность С технологией V-NAND TLC и ресурсом записи 1200 TBW (терабайт записи) SSD 9100 PRO рассчитан на интенсивное использование. Параметр DWPD 0.3 (Drive Writes Per Day) подтверждает, что накопитель выдержит многолетнюю эксплуатацию даже при высокой нагрузке. Энергоэффективность и охлаждение Несмотря на высокую производительность, SSD 9100 PRO оптимизирован для минимального энергопотребления. В комплекте может поставляться радиатор, который предотвращает перегрев и поддерживает стабильную работу даже при длительных нагрузках. Универсальность и совместимость Форм-фактор M.2 2280 и поддержка NVMe 2.0 обеспечивают совместимость с современными материнскими платами и ноутбуками. Накопитель идеально подходит для сборок высокопроизводительных ПК, рабочих станций и игровых систем.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0BW)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14700
Скорость записи, Мб/с
13400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Накопитель Samsung SSD 9100 PRO – это флагманский SSD формата M.2, созданный для профессионалов и геймеров, которым важна максимальная скорость и надежность. Благодаря поддержке PCIe 5.0 x4 и NVMe 2.0 он обеспечивает рекордные показатели чтения/записи, что делает его идеальным выбором для работы с ресурсоемкими приложениями, 4K-редактирования и современных игр. Невероятная скорость передачи данных С интерфейсом PCIe 5.0 x4 и скоростями до 14 700 МБ/с при чтении и 13 400 МБ/с при записи SSD 9100 PRO значительно превосходит предыдущие поколения накопителей. Это позволяет мгновенно загружать большие файлы, сокращать время рендеринга и обеспечивать плавную работу в многозадачных сценариях. Высокая производительность при работе с мелкими файлами Благодаря рекордным показателям IOPS ( 1 850 000 при чтении и 2 600 000 при записи ) накопитель демонстрирует исключительную отзывчивость в задачах, связанных с обработкой множества мелких файлов, таких как базы данных, виртуализация и профессиональное программирование. Надежность и долговечность С технологией V-NAND TLC и ресурсом записи 1200 TBW (терабайт записи) SSD 9100 PRO рассчитан на интенсивное использование. Параметр DWPD 0.3 (Drive Writes Per Day) подтверждает, что накопитель выдержит многолетнюю эксплуатацию даже при высокой нагрузке. Энергоэффективность и охлаждение Несмотря на высокую производительность, SSD 9100 PRO оптимизирован для минимального энергопотребления. В комплекте может поставляться радиатор, который предотвращает перегрев и поддерживает стабильную работу даже при длительных нагрузках. Универсальность и совместимость Форм-фактор M.2 2280 и поддержка NVMe 2.0 обеспечивают совместимость с современными материнскими платами и ноутбуками. Накопитель идеально подходит для сборок высокопроизводительных ПК, рабочих станций и игровых систем.
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Отзывы


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