Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW)
Samsung SSD 9100 PRO – это флагманский NVMe-накопитель формата M.2, созданный для профессиональных пользователей и геймеров, требующих максимальной скорости и надежности. Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 и поддержке NVMe 2.0 этот SSD обеспечивает рекордную производительность, а встроенный радиатор эффективно отводит тепло даже при интенсивных нагрузках. Невероятная скорость передачи данных Скорость чтения – 14 700 МБ/с , записи – 13 400 МБ/с делает Samsung 9100 PRO одним из самых быстрых SSD на рынке. Такой уровень производительности позволяет мгновенно загружать тяжелые приложения, обрабатывать большие файлы в 4K/8K и сокращать время загрузки игр до минимума. Высокая производительность в многопоточной работе Благодаря 1 850 000 IOPS (чтение) и 2 600 000 IOPS (запись) накопитель легко справляется с одновременной обработкой множества запросов. Это идеальное решение для профессиональных рабочих станций, серверов и требовательных игровых систем. Эффективное охлаждение с радиатором Интегрированный радиатор предотвращает перегрев даже при длительных пиковых нагрузках, что особенно важно для разгона и работы с ресурсоемкими задачами. Это гарантирует стабильную производительность без троттлинга. Надежность и долговечность С технологией V-NAND TLC и ресурсом записи 1200 TBW (0.3 DWPD) SSD 9100 PRO рассчитан на долгие годы интенсивного использования. Samsung обеспечивает высокий уровень надежности, подкрепленный фирменной 5-летней гарантией. Идеальный выбор для геймеров и профессионалов Совместимость с новейшими платформами (PCIe 5.0) и поддержка NVMe 2.0 делают этот накопитель отличным выбором для сборки топовых ПК, рабочих станций и игровых систем, где важны скорость, отзывчивость и стабильность.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Абсолютно новый диск, приложение Samsung magician подтвердило оригинальность диска
Достоинства:
Комментарий:
горячая даже со своим радиатором. 68 градусов. но очень быстрая
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Абсолютно новый диск, приложение Samsung magician подтвердило оригинальность диска
Достоинства:
Комментарий:
горячая даже со своим радиатором. 68 градусов. но очень быстрая