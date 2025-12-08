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SSD Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW)

2 Отзывы
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Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW) - фото 6
Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW) - фото 7
Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14700
Скорость записи, Мб/с
13400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Энергопотребление
8.1
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW) - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW) - фото 7
  • Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715874
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14700
Скорость записи, Мб/с
13400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
8.1
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW)

Samsung SSD 9100 PRO – это флагманский NVMe-накопитель формата M.2, созданный для профессиональных пользователей и геймеров, требующих максимальной скорости и надежности. Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 и поддержке NVMe 2.0 этот SSD обеспечивает рекордную производительность, а встроенный радиатор эффективно отводит тепло даже при интенсивных нагрузках. Невероятная скорость передачи данных Скорость чтения – 14 700 МБ/с , записи – 13 400 МБ/с делает Samsung 9100 PRO одним из самых быстрых SSD на рынке. Такой уровень производительности позволяет мгновенно загружать тяжелые приложения, обрабатывать большие файлы в 4K/8K и сокращать время загрузки игр до минимума. Высокая производительность в многопоточной работе Благодаря 1 850 000 IOPS (чтение) и 2 600 000 IOPS (запись) накопитель легко справляется с одновременной обработкой множества запросов. Это идеальное решение для профессиональных рабочих станций, серверов и требовательных игровых систем. Эффективное охлаждение с радиатором Интегрированный радиатор предотвращает перегрев даже при длительных пиковых нагрузках, что особенно важно для разгона и работы с ресурсоемкими задачами. Это гарантирует стабильную производительность без троттлинга. Надежность и долговечность С технологией V-NAND TLC и ресурсом записи 1200 TBW (0.3 DWPD) SSD 9100 PRO рассчитан на долгие годы интенсивного использования. Samsung обеспечивает высокий уровень надежности, подкрепленный фирменной 5-летней гарантией. Идеальный выбор для геймеров и профессионалов Совместимость с новейшими платформами (PCIe 5.0) и поддержка NVMe 2.0 делают этот накопитель отличным выбором для сборки топовых ПК, рабочих станций и игровых систем, где важны скорость, отзывчивость и стабильность.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 2TB 9100 Pro (MZ-VAP2T0CW)

Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Абсолютно новый диск, приложение Samsung magician подтвердило оригинальность диска
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Константин В.

Достоинства:


Комментарий:
горячая даже со своим радиатором. 68 градусов. но очень быстрая



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14700
Скорость записи, Мб/с
13400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
8.1
Развернуть
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Samsung SSD 9100 PRO – это флагманский NVMe-накопитель формата M.2, созданный для профессиональных пользователей и геймеров, требующих максимальной скорости и надежности. Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 и поддержке NVMe 2.0 этот SSD обеспечивает рекордную производительность, а встроенный радиатор эффективно отводит тепло даже при интенсивных нагрузках. Невероятная скорость передачи данных Скорость чтения – 14 700 МБ/с , записи – 13 400 МБ/с делает Samsung 9100 PRO одним из самых быстрых SSD на рынке. Такой уровень производительности позволяет мгновенно загружать тяжелые приложения, обрабатывать большие файлы в 4K/8K и сокращать время загрузки игр до минимума. Высокая производительность в многопоточной работе Благодаря 1 850 000 IOPS (чтение) и 2 600 000 IOPS (запись) накопитель легко справляется с одновременной обработкой множества запросов. Это идеальное решение для профессиональных рабочих станций, серверов и требовательных игровых систем. Эффективное охлаждение с радиатором Интегрированный радиатор предотвращает перегрев даже при длительных пиковых нагрузках, что особенно важно для разгона и работы с ресурсоемкими задачами. Это гарантирует стабильную производительность без троттлинга. Надежность и долговечность С технологией V-NAND TLC и ресурсом записи 1200 TBW (0.3 DWPD) SSD 9100 PRO рассчитан на долгие годы интенсивного использования. Samsung обеспечивает высокий уровень надежности, подкрепленный фирменной 5-летней гарантией. Идеальный выбор для геймеров и профессионалов Совместимость с новейшими платформами (PCIe 5.0) и поддержка NVMe 2.0 делают этот накопитель отличным выбором для сборки топовых ПК, рабочих станций и игровых систем, где важны скорость, отзывчивость и стабильность.
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Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Абсолютно новый диск, приложение Samsung magician подтвердило оригинальность диска
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Константин В.

Достоинства:


Комментарий:
горячая даже со своим радиатором. 68 градусов. но очень быстрая


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