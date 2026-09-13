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SSD Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD5) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD5)

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Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD5) - фото 1
Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD5) - фото 2
Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD5) - фото 3
Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD5) - фото 4
Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD5) - фото 5
Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD5) - фото 6
Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD5) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14100
Скорость записи, Мб/с
12600
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
  • Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD5) - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD5) - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD5) - фото 3
  • Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD5) - фото 4
  • Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD5) - фото 5
  • Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD5) - фото 6
  • Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD5) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718564
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Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14100
Скорость записи, Мб/с
12600
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
95

Описание товара Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD5)

**Твердотельный накопитель SSD Crucial T705 4TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT4000T705SSD5** Внутренний твердотельный накопитель Crucial T705 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надёжность. Благодаря интерфейсу PCI-E Gen5 и поддержке NVMe, этот SSD обеспечивает молниеносную скорость чтения и записи данных. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Интерфейс: PCI-E Gen5. * Форм-фактор: M.2 2280. * Номинальный объём: 4000 ГБ. * Максимальная скорость чтения: до 14100 МБ/с. * Максимальная скорость записи: до 12600 МБ/с. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** благодаря поддержке PCIe Gen5, накопитель обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также плавный запуск игр. * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1500 тысяч часов, что гарантирует долгий срок службы. * **Эффективное охлаждение:** наличие радиатора помогает предотвратить перегрев и поддерживать оптимальную температуру работы. Твердотельный накопитель Crucial T705 — это отличный выбор для тех, кто хочет повысить производительность своего компьютера и обеспечить надёжное хранение данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD5)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14100
Скорость записи, Мб/с
12600
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD Crucial T705 4TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT4000T705SSD5** Внутренний твердотельный накопитель Crucial T705 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надёжность. Благодаря интерфейсу PCI-E Gen5 и поддержке NVMe, этот SSD обеспечивает молниеносную скорость чтения и записи данных. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Интерфейс: PCI-E Gen5. * Форм-фактор: M.2 2280. * Номинальный объём: 4000 ГБ. * Максимальная скорость чтения: до 14100 МБ/с. * Максимальная скорость записи: до 12600 МБ/с. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** благодаря поддержке PCIe Gen5, накопитель обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также плавный запуск игр. * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1500 тысяч часов, что гарантирует долгий срок службы. * **Эффективное охлаждение:** наличие радиатора помогает предотвратить перегрев и поддерживать оптимальную температуру работы. Твердотельный накопитель Crucial T705 — это отличный выбор для тех, кто хочет повысить производительность своего компьютера и обеспечить надёжное хранение данных.
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Доставка
Отзывы


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