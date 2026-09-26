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SSD Накопитель SSD WD Black SN850X 4TB (WDS400T2X0E) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD WD Black SN850X 4TB (WDS400T2X0E)

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Накопитель SSD WD Black SN850X 4TB (WDS400T2X0E) - фото 1
Накопитель SSD WD Black SN850X 4TB (WDS400T2X0E) - фото 2
Накопитель SSD WD Black SN850X 4TB (WDS400T2X0E) - фото 3
Накопитель SSD WD Black SN850X 4TB (WDS400T2X0E) - фото 4
Накопитель SSD WD Black SN850X 4TB (WDS400T2X0E) - фото 5
Накопитель SSD WD Black SN850X 4TB (WDS400T2X0E) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
  • Накопитель SSD WD Black SN850X 4TB (WDS400T2X0E) - фото 1
  • Накопитель SSD WD Black SN850X 4TB (WDS400T2X0E) - фото 2
  • Накопитель SSD WD Black SN850X 4TB (WDS400T2X0E) - фото 3
  • Накопитель SSD WD Black SN850X 4TB (WDS400T2X0E) - фото 4
  • Накопитель SSD WD Black SN850X 4TB (WDS400T2X0E) - фото 5
  • Накопитель SSD WD Black SN850X 4TB (WDS400T2X0E) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616926
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.238
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD WD Black SN850X 4TB (WDS400T2X0E)

Ускорьте загрузку и забудьте про перегрев, задержки и деформацию текстур благодаря твердотельному накопителю WD Black SN850X. Этот игровой накопитель емкостью от 4 Tb отличается невероятным быстродействием. Благодаря скорости передачи данных 7300 МБ/с вы сможете наслаждаться любимыми играми, не беспокоясь о задержках. Твердотельный накопитель WD Black SN850X обеспечивает плавную и быструю работу, предлагая инновации, которые позволят вам соревноваться на самом высоком уровне.

Отзывы о товаре Накопитель SSD WD Black SN850X 4TB (WDS400T2X0E)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.238
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Развернуть
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ускорьте загрузку и забудьте про перегрев, задержки и деформацию текстур благодаря твердотельному накопителю WD Black SN850X. Этот игровой накопитель емкостью от 4 Tb отличается невероятным быстродействием. Благодаря скорости передачи данных 7300 МБ/с вы сможете наслаждаться любимыми играми, не беспокоясь о задержках. Твердотельный накопитель WD Black SN850X обеспечивает плавную и быструю работу, предлагая инновации, которые позволят вам соревноваться на самом высоком уровне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD WD Black SN850X 4TB (WDS400T2X0E) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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