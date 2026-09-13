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SSD Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE)

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Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE) - фото 1
Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE) - фото 2
Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE) - фото 3
Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE) - фото 4
Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE) - фото 1
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE) - фото 2
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE) - фото 3
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE) - фото 4
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723410
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE)

? Версия с радиатором. ? Пристегнитесь и наслаждайтесь головокружительной игровой скоростью — с твердотельным накопителем WD_BLACK SN850X NVMe. Ускорьте время загрузки, забудьте про перегрев, задержки, деформацию текстуры при смене кадров и играйте быстрее и стабильнее, соревнуясь на самом высоком уровне. Этот специально созданный игровой диск емкостью от 1 ТБ до 4 ТБ обеспечивает максимальное быстродействие для стабильного игрового процесса. Диски емкостью 1 и 2 ТБ также доступны в варианте исполнения с радиатором. Благодаря расширенным возможностям режима Game Mode 2.0 (только для Windows), который автоматически включается с помощью WD_BLACK Dashboard, твердотельный накопитель WD_BLACK SN850X NVMe обеспечивает высочайшее быстродействие, чтобы вы могли играть, вести трансляции, записывать процесс и лидировать в игре. ? Больше контроля Панель WD_BLACK Dashboard позволяет следить за состоянием накопителя, управлять RGB-подсветкой и, исключительно на SN850X, режимом Game Mode 2.0 (только для Windows). ? Перспективный подход В комплект поставки SN850X входит новый набор функций, включая прогнозируемую загрузку, балансировку потребления ресурсов и адаптивную терморегуляцию. ? Поддержка DirectStorage Поддерживает технологию Microsoft DirectStorage для новейших игр, которая улучшает время загрузки. ??

Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
? Версия с радиатором. ? Пристегнитесь и наслаждайтесь головокружительной игровой скоростью — с твердотельным накопителем WD_BLACK SN850X NVMe. Ускорьте время загрузки, забудьте про перегрев, задержки, деформацию текстуры при смене кадров и играйте быстрее и стабильнее, соревнуясь на самом высоком уровне. Этот специально созданный игровой диск емкостью от 1 ТБ до 4 ТБ обеспечивает максимальное быстродействие для стабильного игрового процесса. Диски емкостью 1 и 2 ТБ также доступны в варианте исполнения с радиатором. Благодаря расширенным возможностям режима Game Mode 2.0 (только для Windows), который автоматически включается с помощью WD_BLACK Dashboard, твердотельный накопитель WD_BLACK SN850X NVMe обеспечивает высочайшее быстродействие, чтобы вы могли играть, вести трансляции, записывать процесс и лидировать в игре. ? Больше контроля Панель WD_BLACK Dashboard позволяет следить за состоянием накопителя, управлять RGB-подсветкой и, исключительно на SN850X, режимом Game Mode 2.0 (только для Windows). ? Перспективный подход В комплект поставки SN850X входит новый набор функций, включая прогнозируемую загрузку, балансировку потребления ресурсов и адаптивную терморегуляцию. ? Поддержка DirectStorage Поддерживает технологию Microsoft DirectStorage для новейших игр, которая улучшает время загрузки. ??
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Отзывы


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