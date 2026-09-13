Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE)
? Версия с радиатором. ? Пристегнитесь и наслаждайтесь головокружительной игровой скоростью — с твердотельным накопителем WD_BLACK SN850X NVMe. Ускорьте время загрузки, забудьте про перегрев, задержки, деформацию текстуры при смене кадров и играйте быстрее и стабильнее, соревнуясь на самом высоком уровне. Этот специально созданный игровой диск емкостью от 1 ТБ до 4 ТБ обеспечивает максимальное быстродействие для стабильного игрового процесса. Диски емкостью 1 и 2 ТБ также доступны в варианте исполнения с радиатором. Благодаря расширенным возможностям режима Game Mode 2.0 (только для Windows), который автоматически включается с помощью WD_BLACK Dashboard, твердотельный накопитель WD_BLACK SN850X NVMe обеспечивает высочайшее быстродействие, чтобы вы могли играть, вести трансляции, записывать процесс и лидировать в игре. ? Больше контроля Панель WD_BLACK Dashboard позволяет следить за состоянием накопителя, управлять RGB-подсветкой и, исключительно на SN850X, режимом Game Mode 2.0 (только для Windows). ? Перспективный подход В комплект поставки SN850X входит новый набор функций, включая прогнозируемую загрузку, балансировку потребления ресурсов и адаптивную терморегуляцию. ? Поддержка DirectStorage Поддерживает технологию Microsoft DirectStorage для новейших игр, которая улучшает время загрузки. ??
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 2400 ТБ, 2400 ТБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 64 960 руб.16240 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW)
-
В наличииЦена 69 140 руб.17285 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00A...
-
В наличииЦена 70 360 руб.17590 руб. в СплитНакопитель SSD Micron 5300MAX 960Gb (MTFDDAK960TDT-1AW1ZABYY)
-
В наличииЦена 74 100 руб.18525 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM883 960Gb (MZ7LH960HAJR-00005)
-
В наличииЦена 77 340 руб.19335 руб. в СплитНакопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB96...
-
В наличииЦена 90 410 руб.22603 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 91 540 руб.22885 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 960GB (MZ7L3960HCJR-00A07)
-
В наличииЦена 136 810 руб.34203 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2.5", 960GB (MZILG960HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 147 770 руб.36943 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07)
-
В наличииЦена 149 700 руб.37425 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)
-
В наличииЦена 164 650 руб.41163 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07)
-
В наличииЦена 194 170 руб.48543 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A0...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 2400 ТБ, 2400 ТБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE)