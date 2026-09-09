Накопитель SSD Intel Original DC P4610 1600Gb (SSDPE2KE016T801 978083)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Intel Original DC P4610 1600Gb (SSDPE2KE016T801 978083)
Серверный SSD Intel DC P4610 Series – профессиональное оборудование от всемирно известного производителя компьютерных компонентов. Устройство предназначено для работы в составе серверов, к которым предъявляется повышенный уровень требований с точки зрения скорости обработки информации. Демонстрируемую накопителем производительность ярко характеризуют числа: максимальная скорость чтения равна 3200 МБ/с, а максимальная скорость записи – 2080 МБ/с. Как и любой серверный SSD высокого класса, Intel DC P4610 Series отличается крайне значительным ресурсом: величина данного показателя равна 12250 TBW. Физический интерфейс, используемый накопителем – U.2. Модель собрана в корпусе 2.5-дюймового форм-фактора, толщина которого составляет 15 мм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, U2, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 79 470 руб.19868 руб. в СплитНакопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB96...
-
В наличииЦена 90 950 руб.22738 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 91 470 руб.22868 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 4TB SFYRDK/4000G
-
В наличииЦена 96 100 руб.24025 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 960GB (MZ7L3960HCJR-00A07)
-
В наличииЦена 151 110 руб.37778 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07)
-
В наличииЦена 152 810 руб.38203 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)
-
В наличииЦена 168 780 руб.42195 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07)
-
В наличииЦена 194 730 руб.48683 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 1600GB SNV5420-1600G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 199 050 руб.49763 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A0...
-
В наличииЦена 220 670 руб.55168 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 3.84TB (MZ7L33T8HBLT-00A07)
-
В наличииЦена 333 090 руб.83273 руб. в СплитНакопитель SSD SATA 2.5" 3.84TB 6GB/S SAT5221-3840G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 406 600 руб.101650 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM1733 7.68TB (MZWLR7T6HALA-00007)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, U2, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, TLC, PCIe 4.0 x4, TLC
Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel Original DC P4610 1600Gb (SSDPE2KE016T801 978083)