Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Энергопотребление
8.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696464
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.23
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
120
Описание товара Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4
M.2 накопитель Samsung 990 PRO с буфером DRAM и высокими скоростными характеристиками обеспечивает производительность при редактировании видео, визуализации и выполнении других задач в профессиональных программах. Интерфейс PCI-E 4.0 x4 при поддержке стандарта NVMe гарантирует скорость на уровне показателя 7450 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 4000 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения игр, мультимедийных файлов и прочего контента. Фирменное программное обеспечение Magician предназначено для мониторинга устройства и управления различными параметрами Samsung 990 PRO.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.23
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Развернуть
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
8.5
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель Samsung 990 PRO с буфером DRAM и высокими скоростными характеристиками обеспечивает производительность при редактировании видео, визуализации и выполнении других задач в профессиональных программах. Интерфейс PCI-E 4.0 x4 при поддержке стандарта NVMe гарантирует скорость на уровне показателя 7450 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 4000 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения игр, мультимедийных файлов и прочего контента. Фирменное программное обеспечение Magician предназначено для мониторинга устройства и управления различными параметрами Samsung 990 PRO.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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