Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото 1
Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото 2
Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото 3
Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото 4
Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото 5
Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото 6
Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото 7
Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото 8
Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Энергопотребление
8.5
  • Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото 7
  • Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото 8
  • Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696464
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.23
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4

M.2 накопитель Samsung 990 PRO с буфером DRAM и высокими скоростными характеристиками обеспечивает производительность при редактировании видео, визуализации и выполнении других задач в профессиональных программах. Интерфейс PCI-E 4.0 x4 при поддержке стандарта NVMe гарантирует скорость на уровне показателя 7450 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 4000 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения игр, мультимедийных файлов и прочего контента. Фирменное программное обеспечение Magician предназначено для мониторинга устройства и управления различными параметрами Samsung 990 PRO.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.23
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Развернуть
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
8.5
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель Samsung 990 PRO с буфером DRAM и высокими скоростными характеристиками обеспечивает производительность при редактировании видео, визуализации и выполнении других задач в профессиональных программах. Интерфейс PCI-E 4.0 x4 при поддержке стандарта NVMe гарантирует скорость на уровне показателя 7450 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 4000 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения игр, мультимедийных файлов и прочего контента. Фирменное программное обеспечение Magician предназначено для мониторинга устройства и управления различными параметрами Samsung 990 PRO.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung M.2 4.0Tb 990 PRO Series [MZ-V9P4T0BW] PCI-E DDR4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...