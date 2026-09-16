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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Энергопотребление
3.1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726834
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Описание товара Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB960GZ1Z)
**Твердотельный накопитель SSD Solidigm 2.5' 960GB D3-S4520 (SSDSC2KB960GZ1Z)**
Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Solidigm! Наслаждайтесь быстрой загрузкой операционной системы и приложений с твердотельным накопителем Solidigm D3-S4520.
**Основные характеристики:**
* номинальный объём: 960 ГБ;
* интерфейс: SATA;
* максимальная скорость чтения: 550 МБ/с;
* максимальная скорость записи: 510 МБ/с;
* форм-фактор: 2.5';
* тип: внутренний твердотельный накопитель;
* тип комплектации: RTL.
**Преимущества:**
* высокая скорость работы — ваши программы и файлы будут открываться гораздо быстрее;
* надёжность — среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 2000 тысяч часов;
* долговечность — накопитель рассчитан на значительный объём записанных данных (5.3 PBW) и выдерживает нагрузку 3 DWPD.
Выберите SSD Solidigm и ощутите разницу в работе вашего компьютера!
**Твердотельный накопитель SSD Solidigm 2.5' 960GB D3-S4520 (SSDSC2KB960GZ1Z)**
Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Solidigm! Наслаждайтесь быстрой загрузкой операционной системы и приложений с твердотельным накопителем Solidigm D3-S4520.
**Основные характеристики:**
* номинальный объём: 960 ГБ;
* интерфейс: SATA;
* максимальная скорость чтения: 550 МБ/с;
* максимальная скорость записи: 510 МБ/с;
* форм-фактор: 2.5';
* тип: внутренний твердотельный накопитель;
* тип комплектации: RTL.
**Преимущества:**
* высокая скорость работы — ваши программы и файлы будут открываться гораздо быстрее;
* надёжность — среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 2000 тысяч часов;
* долговечность — накопитель рассчитан на значительный объём записанных данных (5.3 PBW) и выдерживает нагрузку 3 DWPD.
Выберите SSD Solidigm и ощутите разницу в работе вашего компьютера!
Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB960GZ1Z) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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