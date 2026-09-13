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SSD Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0)

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Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0) - фото 1
Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0) - фото 2
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Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0) - фото 4
Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0) - фото 5
Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0) - фото 6
Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0) - фото 7
Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14800
Скорость записи, Мб/с
14000
Максимальный ресурс записи (TBW)
4000
Энергопотребление, Вт
7.1
  • Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0) - фото 3
  • Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0) - фото 4
  • Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0) - фото 5
  • Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0) - фото 6
  • Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0) - фото 7
  • Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715825
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Характеристики

Бренд
Kingston
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14800
Скорость записи, Мб/с
14000
Максимальный ресурс записи (TBW)
4000
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
7.1
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
40

Описание товара Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0)

Kingston SSD Fury Renegade – это флагманский NVMe-накопитель формата M.2, созданный для геймеров, энтузиастов и профессионалов, требующих максимальной скорости и надежности. Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 и передовой архитектуре 3D TLC NAND, этот SSD обеспечивает рекордную производительность, подходящую для ресурсоемких приложений, игр и работы с большими объемами данных. Экстремальная скорость чтения и записи Скорость последовательного чтения до 14 800 МБ/с и записи до 14 000 МБ/с позволяет мгновенно загружать уровни в играх, быстро копировать большие файлы и сокращать время рендеринга. Такой уровень производительности особенно востребован в профессиональных рабочих станциях и высокопроизводительных ПК. Высокая производительность при работе с мелкими файлами Благодаря 2,2 млн IOPS (операций ввода-вывода в секунду) накопитель эффективно справляется с многопоточными задачами, такими как обработка баз данных, видеомонтаж и работа в виртуальных средах. Надежность и долговечность С ресурсом 4000 TBW (терабайт записи) и показателем 0,5 DWPD (допустимое количество перезаписей в день), SSD Fury Renegade рассчитан на интенсивное использование в течение многих лет. Технологии защиты данных, включая ECC-коррекцию и механизмы балансировки износа, обеспечивают стабильную работу. Современный интерфейс PCIe 5.0 Поддержка новейшего стандарта PCI Express 5.0 x4 позволяет полностью раскрыть потенциал накопителя в современных материнских платах, обеспечивая вдвое большую пропускную способность по сравнению с PCIe 4.0. Оптимизированное тепловыделение Контроллер и память NAND оснащены эффективной системой теплорассеивания, предотвращающей троттлинг даже при длительных нагрузках. Это гарантирует стабильную скорость работы без перегрева.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14800
Скорость записи, Мб/с
14000
Максимальный ресурс записи (TBW)
4000
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
7.1
Описание
Kingston SSD Fury Renegade – это флагманский NVMe-накопитель формата M.2, созданный для геймеров, энтузиастов и профессионалов, требующих максимальной скорости и надежности. Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 и передовой архитектуре 3D TLC NAND, этот SSD обеспечивает рекордную производительность, подходящую для ресурсоемких приложений, игр и работы с большими объемами данных. Экстремальная скорость чтения и записи Скорость последовательного чтения до 14 800 МБ/с и записи до 14 000 МБ/с позволяет мгновенно загружать уровни в играх, быстро копировать большие файлы и сокращать время рендеринга. Такой уровень производительности особенно востребован в профессиональных рабочих станциях и высокопроизводительных ПК. Высокая производительность при работе с мелкими файлами Благодаря 2,2 млн IOPS (операций ввода-вывода в секунду) накопитель эффективно справляется с многопоточными задачами, такими как обработка баз данных, видеомонтаж и работа в виртуальных средах. Надежность и долговечность С ресурсом 4000 TBW (терабайт записи) и показателем 0,5 DWPD (допустимое количество перезаписей в день), SSD Fury Renegade рассчитан на интенсивное использование в течение многих лет. Технологии защиты данных, включая ECC-коррекцию и механизмы балансировки износа, обеспечивают стабильную работу. Современный интерфейс PCIe 5.0 Поддержка новейшего стандарта PCI Express 5.0 x4 позволяет полностью раскрыть потенциал накопителя в современных материнских платах, обеспечивая вдвое большую пропускную способность по сравнению с PCIe 4.0. Оптимизированное тепловыделение Контроллер и память NAND оснащены эффективной системой теплорассеивания, предотвращающей троттлинг даже при длительных нагрузках. Это гарантирует стабильную скорость работы без перегрева.
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Отзывы


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