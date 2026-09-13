Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingston 4Tb Fury Renegade (SFYR2S/4T0)
Kingston SSD Fury Renegade – это флагманский NVMe-накопитель формата M.2, созданный для геймеров, энтузиастов и профессионалов, требующих максимальной скорости и надежности. Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 и передовой архитектуре 3D TLC NAND, этот SSD обеспечивает рекордную производительность, подходящую для ресурсоемких приложений, игр и работы с большими объемами данных. Экстремальная скорость чтения и записи Скорость последовательного чтения до 14 800 МБ/с и записи до 14 000 МБ/с позволяет мгновенно загружать уровни в играх, быстро копировать большие файлы и сокращать время рендеринга. Такой уровень производительности особенно востребован в профессиональных рабочих станциях и высокопроизводительных ПК. Высокая производительность при работе с мелкими файлами Благодаря 2,2 млн IOPS (операций ввода-вывода в секунду) накопитель эффективно справляется с многопоточными задачами, такими как обработка баз данных, видеомонтаж и работа в виртуальных средах. Надежность и долговечность С ресурсом 4000 TBW (терабайт записи) и показателем 0,5 DWPD (допустимое количество перезаписей в день), SSD Fury Renegade рассчитан на интенсивное использование в течение многих лет. Технологии защиты данных, включая ECC-коррекцию и механизмы балансировки износа, обеспечивают стабильную работу. Современный интерфейс PCIe 5.0 Поддержка новейшего стандарта PCI Express 5.0 x4 позволяет полностью раскрыть потенциал накопителя в современных материнских платах, обеспечивая вдвое большую пропускную способность по сравнению с PCIe 4.0. Оптимизированное тепловыделение Контроллер и память NAND оснащены эффективной системой теплорассеивания, предотвращающей троттлинг даже при длительных нагрузках. Это гарантирует стабильную скорость работы без перегрева.
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