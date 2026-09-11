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SSD Накопитель SSD Samsung PM897 480GB (MZ7L3480HBLT-00A07) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung PM897 480GB (MZ7L3480HBLT-00A07)

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Накопитель SSD Samsung PM897 480GB (MZ7L3480HBLT-00A07) - фото 1
Накопитель SSD Samsung PM897 480GB (MZ7L3480HBLT-00A07) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2628
Энергопотребление
3
  • Накопитель SSD Samsung PM897 480GB (MZ7L3480HBLT-00A07) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung PM897 480GB (MZ7L3480HBLT-00A07) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504252
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2628
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
140

Описание товара Накопитель SSD Samsung PM897 480GB (MZ7L3480HBLT-00A07)

SSD-накопитель Samsung PM897 MZ7L3480HBLT-00A07 предназначен для использования в корпоративных системах небольших офисов и коворкингов. Форм-фактор 2,5 дюйма обеспечивает легкость установки в любой компьютер или ноутбук. Интерфейс подключения SATA III помогает добиться повышенной пропускной способности при экономном энергопотреблении. Флеш-память 3D TLC NAND с плотной структурой ячеек гарантирует надежность и безопасность хранения данных.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung PM897 480GB (MZ7L3480HBLT-00A07)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2628
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
3
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Samsung PM897 MZ7L3480HBLT-00A07 предназначен для использования в корпоративных системах небольших офисов и коворкингов. Форм-фактор 2,5 дюйма обеспечивает легкость установки в любой компьютер или ноутбук. Интерфейс подключения SATA III помогает добиться повышенной пропускной способности при экономном энергопотреблении. Флеш-память 3D TLC NAND с плотной структурой ячеек гарантирует надежность и безопасность хранения данных.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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