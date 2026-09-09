Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801)
1920 ГБ SSD-накопитель Intel D3-S4610 Series [SSDSC2KG019T801] имеет в основе чипы памяти TLC 3D NAND и выполняется в форм-факторе 2.5 дюйма. Подключение этого вместительного устройства долговременной памяти с полным объемом 1.92 ТБ осуществляется к интерфейсу SATA III. Скорость передачи данных при чтении у этого накопителя составляет 560 МБайт/сек, при записи - 510 МБайт/сек. Бесшумный тверлотельный накопитель Intel D3-S4610 Series [SSDSC2KG019T801] с низкими показателями тепловыделения и энергопотребления характеризуется толщиной корпуса всего 7 мм, что дает возможность смонтировать его даже в ноутбуке. Рабочий ресурс изделия производитель указывает на уровне 10000 TBW.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 150 990 руб.37748 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07)
-
В наличииЦена 152 810 руб.38203 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)
-
В наличииЦена 168 230 руб.42058 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07)
-
В наличииЦена 198 400 руб.49600 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 1600GB SNV5420-1600G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 205 730 руб.51433 руб. в СплитНакопитель SSD Intel Original SATA III 3.84Tb (SSDSC2KB038TZ01 9...
-
В наличииЦена 207 020 руб.51755 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A0...
-
В наличииЦена 219 950 руб.54988 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 3.84TB (MZ7L33T8HBLT-00A07)
-
В наличииЦена 336 320 руб.84080 руб. в СплитНакопитель SSD SATA 2.5" 3.84TB 6GB/S SAT5221-3840G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 655 250 руб.163813 руб. в СплитНакопитель SSD Synology SATA 2.5" 7TB (SAT5210-7000G)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801)