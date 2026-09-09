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SSD Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801)

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Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801) - фото 1
Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801) - фото 2
Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801) - фото 3
Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801) - фото 4
Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
9400
Энергопотребление
3
  • Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801) - фото 1
  • Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801) - фото 2
  • Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801) - фото 3
  • Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801) - фото 4
  • Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 212768
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
9400
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
115

Описание товара Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801)

1920 ГБ SSD-накопитель Intel D3-S4610 Series [SSDSC2KG019T801] имеет в основе чипы памяти TLC 3D NAND и выполняется в форм-факторе 2.5 дюйма. Подключение этого вместительного устройства долговременной памяти с полным объемом 1.92 ТБ осуществляется к интерфейсу SATA III. Скорость передачи данных при чтении у этого накопителя составляет 560 МБайт/сек, при записи - 510 МБайт/сек. Бесшумный тверлотельный накопитель Intel D3-S4610 Series [SSDSC2KG019T801] с низкими показателями тепловыделения и энергопотребления характеризуется толщиной корпуса всего 7 мм, что дает возможность смонтировать его даже в ноутбуке. Рабочий ресурс изделия производитель указывает на уровне 10000 TBW.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel 1920GB S4610-Serie (SSDSC2KG019T801)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1920
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
9400
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3
Страна производитель
Китай
Описание
1920 ГБ SSD-накопитель Intel D3-S4610 Series [SSDSC2KG019T801] имеет в основе чипы памяти TLC 3D NAND и выполняется в форм-факторе 2.5 дюйма. Подключение этого вместительного устройства долговременной памяти с полным объемом 1.92 ТБ осуществляется к интерфейсу SATA III. Скорость передачи данных при чтении у этого накопителя составляет 560 МБайт/сек, при записи - 510 МБайт/сек. Бесшумный тверлотельный накопитель Intel D3-S4610 Series [SSDSC2KG019T801] с низкими показателями тепловыделения и энергопотребления характеризуется толщиной корпуса всего 7 мм, что дает возможность смонтировать его даже в ноутбуке. Рабочий ресурс изделия производитель указывает на уровне 10000 TBW.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", 510, SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, 1920 ГБ
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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