Накопитель SSD Samsung 3.84TB (MZWLR3T8HBLS-00007)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3932
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
3800
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Энергопотребление, Вт
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
169 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491426
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3932
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
3800
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD Samsung 3.84TB (MZWLR3T8HBLS-00007)
Серверный SSD-накопитель Samsung PM1733 с объемом 3840 ГБ можно использовать для установки ОС или хранения данных. Надежный и скоростной диск порадует тихой и экономичной работой. Используется подключение через разъем U.2 с поддержкой шины PCI-E. Накопитель Samsung PM1733 представлен в стандартном корпусе с форм-фактором 2.5”. SSD-диск не боится частой перезаписи, гарантируя надежность и безотказность работы с ресурсом до 5840 ТБ. Данная модель порадует внушительной скоростью чтения и записи, благодаря чему система на таком диске загружается практически моментально.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, 2.5", 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, TLC, TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, 2.5", TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, 2.5", TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, 2.5"
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 166 810 руб.41703 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07)
-
В наличииЦена 196 720 руб.49180 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A0...
-
В наличииЦена 200 990 руб.50248 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 1600GB SNV5420-1600G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 218 090 руб.54523 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 3.84TB (MZ7L33T8HBLT-00A07)
-
В наличииЦена 333 470 руб.83368 руб. в СплитНакопитель SSD SATA 2.5" 3.84TB 6GB/S SAT5221-3840G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 401 840 руб.100460 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM1733 7.68TB (MZWLR7T6HALA-00007)
-
В наличииЦена 658 230 руб.164558 руб. в СплитНакопитель SSD Synology SATA 2.5" 7TB (SAT5210-7000G)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3932
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
3800
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
20
Страна производитель
Китай
Серверный SSD-накопитель Samsung PM1733 с объемом 3840 ГБ можно использовать для установки ОС или хранения данных. Надежный и скоростной диск порадует тихой и экономичной работой. Используется подключение через разъем U.2 с поддержкой шины PCI-E. Накопитель Samsung PM1733 представлен в стандартном корпусе с форм-фактором 2.5”. SSD-диск не боится частой перезаписи, гарантируя надежность и безотказность работы с ресурсом до 5840 ТБ. Данная модель порадует внушительной скоростью чтения и записи, благодаря чему система на таком диске загружается практически моментально.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, 2.5", 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, TLC, TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, 2.5", TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, 2.5", TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, 2.5"
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, 2.5", 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, TLC, TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, 2.5", TLC, PCIe 4.0 x4, TLC, 2.5", TLC, 2.5", PCIe 4.0 x4, TLC, 2.5"
Накопитель SSD Samsung 3.84TB (MZWLR3T8HBLS-00007) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 3.84TB (MZWLR3T8HBLS-00007)