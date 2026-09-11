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SSD Накопитель SSD Samsung 3.84TB (MZWLR3T8HBLS-00007) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 3.84TB (MZWLR3T8HBLS-00007)

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Накопитель SSD Samsung 3.84TB (MZWLR3T8HBLS-00007) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 3.84TB (MZWLR3T8HBLS-00007) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3932
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
3800
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Энергопотребление, Вт
20
  • Накопитель SSD Samsung 3.84TB (MZWLR3T8HBLS-00007) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 3.84TB (MZWLR3T8HBLS-00007) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
169 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491426
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3932
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
3800
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Samsung 3.84TB (MZWLR3T8HBLS-00007)

Серверный SSD-накопитель Samsung PM1733 с объемом 3840 ГБ можно использовать для установки ОС или хранения данных. Надежный и скоростной диск порадует тихой и экономичной работой. Используется подключение через разъем U.2 с поддержкой шины PCI-E. Накопитель Samsung PM1733 представлен в стандартном корпусе с форм-фактором 2.5”. SSD-диск не боится частой перезаписи, гарантируя надежность и безотказность работы с ресурсом до 5840 ТБ. Данная модель порадует внушительной скоростью чтения и записи, благодаря чему система на таком диске загружается практически моментально.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 3.84TB (MZWLR3T8HBLS-00007)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
3932
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
3800
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
20
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD-накопитель Samsung PM1733 с объемом 3840 ГБ можно использовать для установки ОС или хранения данных. Надежный и скоростной диск порадует тихой и экономичной работой. Используется подключение через разъем U.2 с поддержкой шины PCI-E. Накопитель Samsung PM1733 представлен в стандартном корпусе с форм-фактором 2.5”. SSD-диск не боится частой перезаписи, гарантируя надежность и безотказность работы с ресурсом до 5840 ТБ. Данная модель порадует внушительной скоростью чтения и записи, благодаря чему система на таком диске загружается практически моментально.
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Отзывы


Накопитель SSD Samsung 3.84TB (MZWLR3T8HBLS-00007) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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