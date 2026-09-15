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SSD Накопитель SSD Samsung PM893 960GB (MZ7L3960HCJR-00A07) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung PM893 960GB (MZ7L3960HCJR-00A07)

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Накопитель SSD Samsung PM893 960GB (MZ7L3960HCJR-00A07) - фото 1
Накопитель SSD Samsung PM893 960GB (MZ7L3960HCJR-00A07) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
1752
Энергопотребление
3.2
  • Накопитель SSD Samsung PM893 960GB (MZ7L3960HCJR-00A07) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung PM893 960GB (MZ7L3960HCJR-00A07) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 440 руб. 
Начислим 1464 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 504253
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Samsung PM893 960GB (MZ7L3960HCJR-00A07)
91 440 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
1752
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Samsung PM893 960GB (MZ7L3960HCJR-00A07)

Серверный SSD Samsung PM893 [MZ7L3960HCJR-00A07] объемом 960 ГБ подходит для использования в домашних и корпоративных системах. Накопитель подключается к серверу с помощью интерфейса SATA 6.0 Гбит/с. Скорость последовательного чтения 550 МБ/с обеспечивает мгновенный обмен данными без задержек и потерь.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung PM893 960GB (MZ7L3960HCJR-00A07)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
1752
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.2
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD Samsung PM893 [MZ7L3960HCJR-00A07] объемом 960 ГБ подходит для использования в домашних и корпоративных системах. Накопитель подключается к серверу с помощью интерфейса SATA 6.0 Гбит/с. Скорость последовательного чтения 550 МБ/с обеспечивает мгновенный обмен данными без задержек и потерь.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD Samsung PM893 960GB (MZ7L3960HCJR-00A07) - по цене 91440 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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