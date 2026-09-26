Твердотельный накопитель Synology SSD SNV5400 Series PCIe 3.0 x4 ,M.2 2280, 800GB, R3000/W1000 Mb/s, IOPS 400K/70K, TBW 1400Tb
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Твердотельный накопитель Synology SSD SNV5400 Series PCIe 3.0 x4 ,M.2 2280, 800GB, R3000/W1000 Mb/s, IOPS 400K/70K, TBW 1400Tb
SSD-накопитель Synology сочетает высокую скорость и солидный ресурс для стабильной работы с большими объёмами данных. Форм-фактор M.2 2280 делает устройство компактным, а интерфейс PCIe 3.0 x4 раскрывает его производительность: скорость чтения достигает 3100 МБ/с, записи — 1000 МБ/с. Объём 800 ГБ подходит для хранения программ, рабочих файлов и другой востребованной информации. В основе накопителя — флэш-память 3D NAND, рассчитанная на длительную эксплуатацию. Максимальный ресурс записи составляет 1 022 ТБ, а время наработки на отказ — 1 800 000 часов. SSD Synology — производительное решение для тех, кому важны быстрый доступ к данным, вместительный объём и уверенная работа накопителя при регулярных нагрузках.
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Отзывы о товаре Твердотельный накопитель Synology SSD SNV5400 Series PCIe 3.0 x4 ,M.2 2280, 800GB, R3000/W1000 Mb/s, IOPS 400K/70K, TBW 1400Tb