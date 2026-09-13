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SSD Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW)

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Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW) - фото 6
Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW) - фото 7
Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14800
Скорость записи, Мб/с
13400
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Энергопотребление
9
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW) - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW) - фото 7
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715875
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14800
Скорость записи, Мб/с
13400
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
9
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
65

Описание товара Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW)

Samsung SSD 9100 PRO — это идеальное решение для тех, кто ищет максимальную производительность и надежность в одном устройстве. Он обеспечивает высокую скорость, совместимость с различными платформами, долговечность, что делает его отличным выбором для профессиональных пользователей и энтузиастов. Твердотельный накопитель Samsung SSD 9100 PRO MZ-VAP4T0BW — это высокопроизводительный SSD, предназначенный для профессиональных пользователей и энтузиастов, требующих максимальной скорости и надежности. Высокая производительность Скорость чтения и записи достигает 14,800 MB/s и 13,400 MB/s соответственно, что вдвое быстрее, чем у предыдущих моделей. Это обеспечивает молниеносную обработку данных и позволяет справляться с самыми требовательными задачами, включая работу с искусственным интеллектом, 3D-рендеринг и AAA-игры. Совместимость и надежность Накопитель совместим с современными настольными ПК, ноутбуками и PlayStation 5, что делает его универсальным решением для различных платформ. Он также поддерживает шифрование AES 256-bit, TCG/Opal 2.0 и MS eDrive, что обеспечивает высокий уровень безопасности данных. Долговечность Ресурс записи (TBW) составляет 2400 TB, а среднее время наработки на отказ (MTBF) — 1.5 миллиона часов, что гарантирует долгий срок службы и надежность накопителя. Поддержка ПО Samsung Magician Software позволяет оптимизировать работу SSD, обновлять прошивку, мониторить состояние накопителя и защищать данные, что делает его использование еще более удобным и безопасным.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0BW)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14800
Скорость записи, Мб/с
13400
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
9
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Страна производитель
Республика Корея
Описание
Samsung SSD 9100 PRO — это идеальное решение для тех, кто ищет максимальную производительность и надежность в одном устройстве. Он обеспечивает высокую скорость, совместимость с различными платформами, долговечность, что делает его отличным выбором для профессиональных пользователей и энтузиастов. Твердотельный накопитель Samsung SSD 9100 PRO MZ-VAP4T0BW — это высокопроизводительный SSD, предназначенный для профессиональных пользователей и энтузиастов, требующих максимальной скорости и надежности. Высокая производительность Скорость чтения и записи достигает 14,800 MB/s и 13,400 MB/s соответственно, что вдвое быстрее, чем у предыдущих моделей. Это обеспечивает молниеносную обработку данных и позволяет справляться с самыми требовательными задачами, включая работу с искусственным интеллектом, 3D-рендеринг и AAA-игры. Совместимость и надежность Накопитель совместим с современными настольными ПК, ноутбуками и PlayStation 5, что делает его универсальным решением для различных платформ. Он также поддерживает шифрование AES 256-bit, TCG/Opal 2.0 и MS eDrive, что обеспечивает высокий уровень безопасности данных. Долговечность Ресурс записи (TBW) составляет 2400 TB, а среднее время наработки на отказ (MTBF) — 1.5 миллиона часов, что гарантирует долгий срок службы и надежность накопителя. Поддержка ПО Samsung Magician Software позволяет оптимизировать работу SSD, обновлять прошивку, мониторить состояние накопителя и защищать данные, что делает его использование еще более удобным и безопасным.
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