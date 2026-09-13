Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW)
Samsung SSD 9100 PRO – это флагманский твердотельный накопитель формата M.2, созданный для требовательных задач, таких как профессиональный монтаж видео, 3D-рендеринг, обработка больших данных и высоконагруженные игры. С поддержкой PCIe 5.0 и NVMe 2.0 он обеспечивает рекордную скорость передачи данных, а встроенный радиатор гарантирует стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Невероятная скорость чтения и записи Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 и новой архитектуре NVMe 2.0 накопитель достигает скорости 14 800 МБ/с при чтении и 13 400 МБ/с при записи . Это в 2–3 раза быстрее, чем у PCIe 4.0 SSD, что ускоряет загрузку операционной системы, запуск тяжелых приложений и копирование больших файлов. Высокая производительность при работе с мелкими файлами Скорость случайного доступа ( 2 200 000 IOPS на чтение и 2 600 000 IOPS на запись ) делает SSD 9100 PRO идеальным для серверов, баз данных и профессиональных рабочих станций, где важна мгновенная обработка тысяч операций в секунду. Надежность и долговечность С ресурсом записи 2400 TBW (терабайт) и показателем 0.3 DWPD (количество перезаписей всего объема в день) накопитель рассчитан на многолетнюю работу даже при активном использовании. Технология V-NAND TLC от Samsung обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и сроком службы. Эффективное охлаждение благодаря радиатору Интегрированный алюминиевый радиатор предотвращает перегрев и троттлинг даже при длительных пиковых нагрузках. Это особенно важно для геймеров, видеоредакторов и инженеров, работающих с ресурсоемкими приложениями. Универсальный форм-фактор M.2 2280 Стандартный размер 22?80 мм позволяет установить SSD 9100 PRO в большинство современных материнских плат и ноутбуков с поддержкой PCIe 5.0, обеспечивая апгрейд системы без компромиссов.
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