Накопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00AW7
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00AW7
SSD накопители Samsung представляют собой надёжное и высокоэффективное решение для хранения данных, обеспечивая пользователям максимальную производительность и длительный срок службы. Этот конкретный SSD диск от Samsung предлагает объём в 960 ГБ, что делает его отличным выбором как для профессиональных задач, так и для личного использования. Одной из ключевых характеристик данного накопителя является его высокая скорость чтения и записи. Скорость чтения достигает внушительных 12000 МБайт/с, а скорость записи — 1600 МБайт/с, что позволяет значительно ускорить выполнение самых сложных операций, будь то рендеринг видео, обработка больших объёмов данных или загрузка тяжёлых программ. Накопитель выполнен в форм-факторе 2.5 и использует интерфейс подключения PCIe 5.0 x4, обеспечивая не только совместимость с большинством современных систем, но и продвижение к новому уровню производительности. Использование типа флэш-памяти TLC способствует высокой надёжности и долговечности устройства, поддерживаемой максимальным ресурсом записи в 1752 Тб (TBW). Этот SSD диск также отличается великолепным временем наработки на отказ — 2500000 часов, что говорит о высоком уровне стабильности и доверии, которое компания Samsung вкладывает в свои продукты. Энергопотребление устройства составляет 10,8 Вт, что способствует эффективности и другим направлениям оптимизации системы. Произведённый в Китае, этот накопитель остаётся неизменно высококачественным, поддерживая репутацию бренда Samsung как одного из ведущих производителей технологий хранения данных. Подходит для тех, кто стремится получить максимум от своей системы, обеспечивая высокую скорость обработки данных и долговечность хранения.
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