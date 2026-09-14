Накопитель SSD Solidigm S4620 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KG960GZ1Z)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Solidigm S4620 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KG960GZ1Z)
Накопитель SSD от компании Solidigm представляет собой надежное и высокопроизводительное устройство хранения данных, предназначенное для разнообразных задач и применения в различных системах. Данный SSD обладает следующими характеристиками: - **Время наработки на отказ (MTBF):** 2 000 000 часов, что подчеркивает его долговечность и надежность в повседневном использовании. - **Объем:** 960 ГБ, предоставляющий достаточно места для хранения ваших данных, приложений и мультимедийных файлов. - **Скорость записи:** 510 МБайт/с, обеспечивающая быстрое сохранение данных и эффективную работу вашей системы. - **Форм-фактор:** 2.5 дюйма, что делает его совместимым с большинством современных компьютеров и ноутбуков. - **Скорость чтения:** 550 МБайт/с, позволяющая максимально быстро загружать и открывать файлы. - **Интерфейс подключения:** SATA, что гарантирует легкость установки и удобство использования в широком диапазоне устройств. - **Тип флэш-памяти:** TLC, обеспечивающий оптимальную комбинацию цены и производительности. - **Энергопотребление:** 3,7 Вт, что делает данный накопитель энергоэффективным решением для вашего устройства. - **Производитель:** Китай. SSD накопитель Solidigm — это идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание производительности и надежности. Он обеспечивает быстрое и стабильное выполнение задач, будь то обработка больших объемов данных, работа с мультимедийными файлами или ежедневное использование компьютера. С производительностью мирового уровня и доступной ценой, этот SSD является решением, способным удовлетворить самые разные потребности пользователей.
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