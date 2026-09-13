Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD3)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Crucial T705 4TB (CT4000T705SSD3)
**Твердотельный накопитель SSD Crucial T705 4TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD CT4000T705SSD3** Внутренний твердотельный накопитель SSD Crucial T705 — это идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надёжность. Благодаря интерфейсу PCI-E Gen5 и поддержке NVMe, этот накопитель обеспечивает молниеносную скорость чтения и записи данных. **Основные характеристики:** * Тип: внутренний твердотельный накопитель. * Тип комплектации: RTL. * Интерфейс: PCI-E. * Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1500 тыс. часов. * Максимальная скорость чтения: 14100 МБ/с. * Максимальная скорость записи: 12600 МБ/с. * Номинальный объём: 4000 ГБ. * Форм-фактор накопителя: M.2 2280. С SSD Crucial T705 вы сможете наслаждаться быстрой загрузкой операционной системы и приложений, а также быстрым копированием и передачей файлов. Этот накопитель станет отличным выбором для игровых систем, рабочих станций и других устройств, требующих высокой производительности.
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