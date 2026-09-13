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SSD Накопитель SSD Samsung 4TB 990 EVO Plus (MZ-V9S4T0BW) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 4TB 990 EVO Plus (MZ-V9S4T0BW)

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Накопитель SSD Samsung 4TB 990 EVO Plus (MZ-V9S4T0BW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 4TB 990 EVO Plus (MZ-V9S4T0BW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 4TB 990 EVO Plus (MZ-V9S4T0BW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 4TB 990 EVO Plus (MZ-V9S4T0BW) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 4TB 990 EVO Plus (MZ-V9S4T0BW) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7250
Скорость записи, Мб/с
6300
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Энергопотребление
5.5
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 990 EVO Plus (MZ-V9S4T0BW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 990 EVO Plus (MZ-V9S4T0BW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 990 EVO Plus (MZ-V9S4T0BW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 990 EVO Plus (MZ-V9S4T0BW) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 990 EVO Plus (MZ-V9S4T0BW) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715870
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7250
Скорость записи, Мб/с
6300
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
5.5
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD Samsung 4TB 990 EVO Plus (MZ-V9S4T0BW)

Samsung SSD 990 Plus MZ-V9S4T0BW — это мощное и надежное решение для хранения данных, сочетающее высокую скорость, большую емкость и долговечность. Его производительность и поддержка современных технологий делают его отличным выбором для геймеров, профессионалов и энтузиастов, стремящихся к максимальной эффективности и быстродействию своих систем. Samsung SSD 990 Plus обладает впечатляющей скоростью чтения до 7250MB/s и скоростью записи до 6300MB/s, что делает его идеальным для задач, требующих высокой скорости обработки данных. Использование технологии V-NAND TLC и поддержка NVMe 2.0 обеспечивают высокую производительность и эффективность работы. Производительность и надежность С высоким числом операций ввода-вывода в секунду (IOPs) 1 050K для чтения и 1 400K для записи, этот SSD способен справляться с многозадачными операциями и ресурсоемкими приложениями без потери производительности. DRAM буфер объемом 4000MB дополнительно улучшает скорость и стабильность работы. Долговечность и TBW С ресурсом TBW (Terabytes Written) в 2400 и показателем DWPD (Drive Writes Per Day) 0.3 за 12 месяцев, Samsung SSD 990 Plus гарантирует долговечность и надежность при регулярном использовании. Это делает его отличным выбором для пользователей, которым важна стабильная работа и продолжительный срок службы накопителя. Совместимость и установка Поддержка NVMe 2.0 и PCIe 4.0 x4 обеспечивает совместимость с современными материнскими платами и устройствами, что упрощает процесс установки и интеграции в существующие системы. Компактные размеры M.2(22x80mm) позволяют использовать SSD в ноутбуках и настольных компьютерах.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 4TB 990 EVO Plus (MZ-V9S4T0BW)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7250
Скорость записи, Мб/с
6300
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
5.5
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Страна производитель
Республика Корея
Описание
Samsung SSD 990 Plus MZ-V9S4T0BW — это мощное и надежное решение для хранения данных, сочетающее высокую скорость, большую емкость и долговечность. Его производительность и поддержка современных технологий делают его отличным выбором для геймеров, профессионалов и энтузиастов, стремящихся к максимальной эффективности и быстродействию своих систем. Samsung SSD 990 Plus обладает впечатляющей скоростью чтения до 7250MB/s и скоростью записи до 6300MB/s, что делает его идеальным для задач, требующих высокой скорости обработки данных. Использование технологии V-NAND TLC и поддержка NVMe 2.0 обеспечивают высокую производительность и эффективность работы. Производительность и надежность С высоким числом операций ввода-вывода в секунду (IOPs) 1 050K для чтения и 1 400K для записи, этот SSD способен справляться с многозадачными операциями и ресурсоемкими приложениями без потери производительности. DRAM буфер объемом 4000MB дополнительно улучшает скорость и стабильность работы. Долговечность и TBW С ресурсом TBW (Terabytes Written) в 2400 и показателем DWPD (Drive Writes Per Day) 0.3 за 12 месяцев, Samsung SSD 990 Plus гарантирует долговечность и надежность при регулярном использовании. Это делает его отличным выбором для пользователей, которым важна стабильная работа и продолжительный срок службы накопителя. Совместимость и установка Поддержка NVMe 2.0 и PCIe 4.0 x4 обеспечивает совместимость с современными материнскими платами и устройствами, что упрощает процесс установки и интеграции в существующие системы. Компактные размеры M.2(22x80mm) позволяют использовать SSD в ноутбуках и настольных компьютерах.
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Отзывы


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