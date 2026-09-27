Накопитель SSD 2.5" Kingston Enterprise DC600M SATA 3 960GB (SEDC600M/960G)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD 2.5" Kingston Enterprise DC600M SATA 3 960GB (SEDC600M/960G)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 920 ГБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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