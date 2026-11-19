Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 240Gb (Q3DT-240GSCY)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
В наличии
Код товара: 562669
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 430 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х2
Вес, г.
200
Описание товара Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 240Gb (Q3DT-240GSCY)
SATA накопитель QUMO Novation 3D обладает свойствами универсального решения для широкого круга потребительских систем. Благодаря твердотельному устройству стандарта SSD и технологии 3D TLC накопитель помогает существенно повысить уровень отзывчивости и быстродействия аппаратной платформы даже в режиме многозадачности. Емкость 240 ГБ обеспечивает хранение довольно большого количества различных документов, программ и файлов. QUMO Novation 3D выполнен в прочном корпусе, который устойчив к повреждениям и вибрации. Для подключения к ПК применяется востребованный интерфейс SATA.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитНакопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X)
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитНакопитель SSD AMD Radeon R5 256Gb (R5SL256G)
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитНакопитель SSD Indilinx SATA III 240Gb (IND-S325S240GX)
-
В наличииЦена 3 380 руб.845 руб. в СплитНакопитель SSD Indilinx SATA III 256Gb (IND-S325S256GX)
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитНакопитель SSD KingSpec 240Gb P4 Series (P4-240) oem
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X)
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350X Panther 256Gb (AP256GAS350XR-1)
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитНакопитель SSD KingDian G33 256Gb [G33-NVME-M.2-256GB] M.2 2230,...
-
В наличииЦена 3 580 руб.895 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot SATA2.5" 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSD...
-
В наличииЦена 3 660 руб.915 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R)
-
В наличииЦена 3 660 руб.915 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 256Gb (P210S256G25)
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитНакопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
SATA накопитель QUMO Novation 3D обладает свойствами универсального решения для широкого круга потребительских систем. Благодаря твердотельному устройству стандарта SSD и технологии 3D TLC накопитель помогает существенно повысить уровень отзывчивости и быстродействия аппаратной платформы даже в режиме многозадачности. Емкость 240 ГБ обеспечивает хранение довольно большого количества различных документов, программ и файлов. QUMO Novation 3D выполнен в прочном корпусе, который устойчив к повреждениям и вибрации. Для подключения к ПК применяется востребованный интерфейс SATA.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 240Gb (Q3DT-240GSCY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 240Gb (Q3DT-240GSCY)