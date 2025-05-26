Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD KingSpec 512Gb NE Series (NE-512 2280) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD KingSpec 512Gb NE Series (NE-512 2280)

34 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD KingSpec 512Gb NE Series (NE-512 2280) - фото 1
Накопитель SSD KingSpec 512Gb NE Series (NE-512 2280) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
349
Энергопотребление
3.15
  • Накопитель SSD KingSpec 512Gb NE Series (NE-512 2280) - фото 1
  • Накопитель SSD KingSpec 512Gb NE Series (NE-512 2280) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572083
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
349
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
3.15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
22

Описание товара Накопитель SSD KingSpec 512Gb NE Series (NE-512 2280)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD KingSpec 512Gb NE Series (NE-512 2280)

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Shtaiger M.

Достоинства:


Комментарий:
Работает,за свою цену 2.200 нету претензий
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Гришин Иван

Достоинства:


Комментарий:
работает, скорость соответствует заявленой
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость выше заявленной, работает быстро и пока безотказно) надеюсь поработает долго.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Mikhail R.

Достоинства:


Комментарий:
С данным товаром уже общался и не один раз, устанавливал во все сборки дорогие и по дешевле. Качество на высоте. Рекомендую данный товар. Спасибо продавцу за оперативность и как всегда китайцам тоже !!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, скорость устраивает, работает должным образом!⭐⭐⭐⭐⭐
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая память! ьшдрр
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Евгений И.

Достоинства:


Комментарий:
работает, скорость хорошая
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Артур Р.

Достоинства:


Комментарий:
Норм. За 2400, вообще огонь. Скорость ограничена док станцией в 10gb.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все ок
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd, больше нечего сказать
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Григорий А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
после М2 Samsung evo , китаец конечно здорово уступает по быстродействию, но тут я кагбы знал на что иду . Этот диск для офисного компа , так что норм, для игрового не советую , всё-таки притормаживает она, ждёшь реакции как от самса а его нет )))
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
топ за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка отличная. Диск вставил, завелся без проблем W10 встала быстро, летает.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
работает, скорость соответсвует
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Олег Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Эльдар С.

Достоинства:


Комментарий:
вроде всё нормально работает
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
женский диск рабочий, упаковка отличная.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Николай И.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Роман Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск! все хорошо работает
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Юрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
диск как диск, но при инициализации показывает 475 гигов
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный товар
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Артём С.

Достоинства:


Комментарий:
Скорости приличные, за такую цену более чем оправдал надежду(расчёт был на то чтобы вообще работал)
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Все ровно по характеристикам, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, все супер!
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
Работает уже месяц, вроде норм
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Тимур А.

Достоинства:


Комментарий:
Вставид, работает. скорости цстраивают.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Довольно быстро и надежно.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2024
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Пока все работает. Даже болтик в комплект положили. Посмотрим сколько прослужит. :)
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Адам Х.

Достоинства:


Комментарий:
После hdd это полет в космос. Очень доволен. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
Эдуард

Достоинства:


Комментарий:
Работает все ок



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1700
Максимальный ресурс записи (TBW)
349
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
3.15
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Shtaiger M.

Достоинства:


Комментарий:
Работает,за свою цену 2.200 нету претензий
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Гришин Иван

Достоинства:


Комментарий:
работает, скорость соответствует заявленой
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость выше заявленной, работает быстро и пока безотказно) надеюсь поработает долго.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Mikhail R.

Достоинства:


Комментарий:
С данным товаром уже общался и не один раз, устанавливал во все сборки дорогие и по дешевле. Качество на высоте. Рекомендую данный товар. Спасибо продавцу за оперативность и как всегда китайцам тоже !!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, скорость устраивает, работает должным образом!⭐⭐⭐⭐⭐
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая память! ьшдрр
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Евгений И.

Достоинства:


Комментарий:
работает, скорость хорошая
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Артур Р.

Достоинства:


Комментарий:
Норм. За 2400, вообще огонь. Скорость ограничена док станцией в 10gb.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все ок
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd, больше нечего сказать
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Григорий А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
после М2 Samsung evo , китаец конечно здорово уступает по быстродействию, но тут я кагбы знал на что иду . Этот диск для офисного компа , так что норм, для игрового не советую , всё-таки притормаживает она, ждёшь реакции как от самса а его нет )))
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
топ за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка отличная. Диск вставил, завелся без проблем W10 встала быстро, летает.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
работает, скорость соответсвует
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Олег Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Эльдар С.

Достоинства:


Комментарий:
вроде всё нормально работает
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
женский диск рабочий, упаковка отличная.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Николай И.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Роман Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск! все хорошо работает
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Юрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
диск как диск, но при инициализации показывает 475 гигов
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный товар
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Артём С.

Достоинства:


Комментарий:
Скорости приличные, за такую цену более чем оправдал надежду(расчёт был на то чтобы вообще работал)
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Все ровно по характеристикам, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, все супер!
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
Работает уже месяц, вроде норм
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Тимур А.

Достоинства:


Комментарий:
Вставид, работает. скорости цстраивают.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Довольно быстро и надежно.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2024
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Пока все работает. Даже болтик в комплект положили. Посмотрим сколько прослужит. :)
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Адам Х.

Достоинства:


Комментарий:
После hdd это полет в космос. Очень доволен. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
Эдуард

Достоинства:


Комментарий:
Работает все ок


Накопитель SSD KingSpec 512Gb NE Series (NE-512 2280) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...