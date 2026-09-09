Накопитель SSD Intel 480GB S4610 (SSDSC2KG480G801)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Intel 480GB S4610 (SSDSC2KG480G801)
480 ГБ SSD-накопитель Intel D3-S4610 Series [SSDSC2KG480G801] присоединяется к разъему SATA III и позволяет достичь скорости передачи данных 560 МБайт/с при считывании, 510 МБайт/с во время записи. Он является устройством долговременной памяти форм-фактора 2.5" в светло-сером корпусе и поддерживает использование в ноутбуке или системном блоке ПК. Модель с полным объемом 480 ГБ хорошо проявит себя в качестве логического диска, гарантирующего максимально быструю загрузку ОС и ресурсоемкого софта. Твердотельный накопитель Intel D3-S4610 Series [SSDSC2KG480G801] оснащается чипами памяти TLC 3D NAND. Он отличается не только высоким быстродействием, но и внушительным рабочим ресурсом, который производитель оценивает на уровне 3000 TBW. SSD работает бесшумно, характеризуясь низкими значениями энергопотребления и выделения тепла.
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