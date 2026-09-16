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SSD Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW)

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Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 6
Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 7
Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 8
Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 9
Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 10
Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Энергопотребление, Вт
8.6
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 7
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 8
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 9
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 10
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 910 руб. 
Начислим 959 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715869
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW)
59 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
8.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
75

Описание товара Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW)

M.2 накопитель Samsung 990 PRO с буфером DRAM и высокими скоростными характеристиками обеспечивает производительность при редактировании видео, визуализации и выполнении других задач в профессиональных программах. Интерфейс PCI-E 4.0 x4 при поддержке стандарта NVMe гарантирует скорость на уровне показателя 7450 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 4000 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения игр, мультимедийных файлов и прочего контента. Фирменное программное обеспечение Magician предназначено для мониторинга устройства и управления различными параметрами Samsung 990 PRO.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7450
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
8.6
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель Samsung 990 PRO с буфером DRAM и высокими скоростными характеристиками обеспечивает производительность при редактировании видео, визуализации и выполнении других задач в профессиональных программах. Интерфейс PCI-E 4.0 x4 при поддержке стандарта NVMe гарантирует скорость на уровне показателя 7450 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 4000 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения игр, мультимедийных файлов и прочего контента. Фирменное программное обеспечение Magician предназначено для мониторинга устройства и управления различными параметрами Samsung 990 PRO.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 59910 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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