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SSD Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 4Tb (WDS400T4X0E) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 4Tb (WDS400T4X0E)

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Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 4Tb (WDS400T4X0E) - фото 1
Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 4Tb (WDS400T4X0E) - фото 2
Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 4Tb (WDS400T4X0E) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
6700
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 4Tb (WDS400T4X0E) - фото 1
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 4Tb (WDS400T4X0E) - фото 2
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 4Tb (WDS400T4X0E) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723415
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
6700
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 4Tb (WDS400T4X0E)

SSD накопители WD — это надежное решение для обеспечения высокой скорости и производительности вашего компьютера. Данная модель выделяется впечатляющими характеристиками и ориентирована на пользователей, которым требуется максимальная производительность и объем памяти. С накопителем объемом 4096 Гб вы сможете хранить все необходимые данные без опасений о нехватке места. Использование флэш-памяти типа TLC гарантирует оптимальное соотношение цены и качества. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, SSD демонстрирует отличные показатели скорости чтения и записи — 7000 МБ/с и 6700 МБ/с соответственно, что обеспечивается использованием интерфейса PCIe 4.0 x4. Максимальный ресурс записи 2400 Тб свидетельствует о высокой надежности и долговечности устройства, что делает его идеальным выбором как для повседневного использования, так и для более требовательных задач, включая обработку больших объемов данных и работу с ресурсоемкими приложениями. Форм-фактор M.2 2280 позволяет легко устанавливать SSD в большинство современных ноутбуков и настольных ПК. Изготовленный в Китае под известным брендом WD, этот накопитель сочетает в себе передовые технологии и надежное качество производства.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 4Tb (WDS400T4X0E)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
6700
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопители WD — это надежное решение для обеспечения высокой скорости и производительности вашего компьютера. Данная модель выделяется впечатляющими характеристиками и ориентирована на пользователей, которым требуется максимальная производительность и объем памяти. С накопителем объемом 4096 Гб вы сможете хранить все необходимые данные без опасений о нехватке места. Использование флэш-памяти типа TLC гарантирует оптимальное соотношение цены и качества. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, SSD демонстрирует отличные показатели скорости чтения и записи — 7000 МБ/с и 6700 МБ/с соответственно, что обеспечивается использованием интерфейса PCIe 4.0 x4. Максимальный ресурс записи 2400 Тб свидетельствует о высокой надежности и долговечности устройства, что делает его идеальным выбором как для повседневного использования, так и для более требовательных задач, включая обработку больших объемов данных и работу с ресурсоемкими приложениями. Форм-фактор M.2 2280 позволяет легко устанавливать SSD в большинство современных ноутбуков и настольных ПК. Изготовленный в Китае под известным брендом WD, этот накопитель сочетает в себе передовые технологии и надежное качество производства.
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