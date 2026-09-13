Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 4Tb (WDS400T4X0E)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Western Digital Black SN7100 4Tb (WDS400T4X0E)
SSD накопители WD — это надежное решение для обеспечения высокой скорости и производительности вашего компьютера. Данная модель выделяется впечатляющими характеристиками и ориентирована на пользователей, которым требуется максимальная производительность и объем памяти. С накопителем объемом 4096 Гб вы сможете хранить все необходимые данные без опасений о нехватке места. Использование флэш-памяти типа TLC гарантирует оптимальное соотношение цены и качества. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, SSD демонстрирует отличные показатели скорости чтения и записи — 7000 МБ/с и 6700 МБ/с соответственно, что обеспечивается использованием интерфейса PCIe 4.0 x4. Максимальный ресурс записи 2400 Тб свидетельствует о высокой надежности и долговечности устройства, что делает его идеальным выбором как для повседневного использования, так и для более требовательных задач, включая обработку больших объемов данных и работу с ресурсоемкими приложениями. Форм-фактор M.2 2280 позволяет легко устанавливать SSD в большинство современных ноутбуков и настольных ПК. Изготовленный в Китае под известным брендом WD, этот накопитель сочетает в себе передовые технологии и надежное качество производства.
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