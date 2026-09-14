Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 480GB (SSDSC2KB480GZ1Z)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 480GB (SSDSC2KB480GZ1Z)
**Твердотельный накопитель SSD Solidigm 2.5' 480GB DC D3-S4520 (SSDSC2KB480GZ1Z)** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Solidigm! Наслаждайтесь быстрой загрузкой операционной системы и приложений благодаря высокой скорости чтения и записи данных. **Основные характеристики:** * номинальный объём: 480 ГБ; * интерфейс: SATA; * форм-фактор: 2.5'; * максимальная скорость чтения: 550 МБ/с; * максимальная скорость записи: 460 МБ/с; * среднее время наработки на отказ (MTBF): 2000 тыс. часов. Этот внутренний твердотельный накопитель идеально подходит для использования в системах, где требуется высокая производительность и надёжность. С Solidigm ваш компьютер будет работать быстрее и эффективнее!
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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