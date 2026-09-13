Накопитель SSD Kingston 4000GB (SXS2000/4000GA)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingston 4000GB (SXS2000/4000GA)
**Портативный SSD-накопитель Kingston USB 3.2 Gen 2x2, 4000 ГБ** Ищете надёжное и быстрое решение для хранения и переноса больших объёмов данных? Портативный SSD-накопитель Kingston — идеальный выбор! **Почему стоит выбрать этот SSD:** * **Огромная ёмкость:** 4000 ГБ (4 ТБ) позволят хранить огромное количество файлов — от фотографий и видео до крупных программных пакетов и игр. * **Высокая скорость работы:** скорость чтения и записи достигает 2000 МБ/с, что значительно ускоряет передачу данных и запуск приложений. * **Компактный и прочный дизайн:** благодаря 1,8-дюймовому форм-фактору накопитель легко помещается в карман или сумку, а надёжная конструкция защищает данные от потерь при ударах и вибрациях. * **Интерфейс USB 3.2 Gen 2x2:** обеспечивает совместимость с широким спектром устройств и максимальную скорость передачи данных. С портативным SSD от Kingston вы сможете быстро переносить данные между устройствами, создавать резервные копии важных файлов и всегда иметь под рукой всё необходимое. Надёжность и высокая производительность — вот что отличает продукцию Kingston!
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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