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SSD Накопитель SSD Kingston 2TB SFYRDK/2000G купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingston 2TB SFYRDK/2000G

7 Отзывы
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Накопитель SSD Kingston 2TB SFYRDK/2000G - фото 1
Накопитель SSD Kingston 2TB SFYRDK/2000G - фото 2
Накопитель SSD Kingston 2TB SFYRDK/2000G - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
2048
Энергопотребление
9.9
  • Накопитель SSD Kingston 2TB SFYRDK/2000G - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston 2TB SFYRDK/2000G - фото 2
  • Накопитель SSD Kingston 2TB SFYRDK/2000G - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586728
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
2048
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
9.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х2
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD Kingston 2TB SFYRDK/2000G

M.2 накопитель Kingston FURY Renegade – высокопроизводительное устройство для геймеров. Благодаря контроллеру с интерфейсом Gen 4x4 NVMe и технологии 3D TLC NAND он демонстрирует скорость в пределах 7300 Мбайт/сек, обеспечивая повышение отзывчивости и производительности системы при загрузке игр, потоковой передаче видео и выполнении других ресурсоемких задач. SSD-диск обладает объемом 2000 ГБ, позволяя надежно хранить большое количество различного контента. Графеновый радиатор эффективно охлаждает Kingston FURY Renegade и поддерживает стабильность функционирования при продолжительных нагрузках.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston 2TB SFYRDK/2000G

Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Булат И.

Достоинства:


Комментарий:
установил на пс 5 показал хорошую скорость, игры скачиваю теперь
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
Известный бренд. Лично я с четверть века им пользуюсь. О таком скоростном SSD да ещё и по такой цене давно мечтал. Жаль, что по обыкновенным параметрам не подошёл. Тем не менее, всё-равно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорошего качества, упаковка на высшем уровне, несколько раз заказывали у данного продавца, всё на высшем уровне!
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2024
Лев В.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар в эксплуатации уже больше месяца.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2023
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Выбирала между Samsung 990 PRO With Heatsink 2 ТБ и Kingston FURY Renegate 2tb, выбрала данную модель так как ресурс TBW больше, а подделок гораздо меньше. TBW — total bytes written, «всего записанных байт» - лимит на общее количество всей записанной информации за весь срок пользования SSD накопителем в терабайтах. По достижении указанного значения работоспособность устройства не гарантируется. В целом товаром и заказом довольна, брала по акции в черную пятницу 2tb за 15650.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2023
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Посмотрим как поведет себя при эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2023
Станислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Жаль что нет винитика в комплекте.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
2048
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
9.9
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель Kingston FURY Renegade – высокопроизводительное устройство для геймеров. Благодаря контроллеру с интерфейсом Gen 4x4 NVMe и технологии 3D TLC NAND он демонстрирует скорость в пределах 7300 Мбайт/сек, обеспечивая повышение отзывчивости и производительности системы при загрузке игр, потоковой передаче видео и выполнении других ресурсоемких задач. SSD-диск обладает объемом 2000 ГБ, позволяя надежно хранить большое количество различного контента. Графеновый радиатор эффективно охлаждает Kingston FURY Renegade и поддерживает стабильность функционирования при продолжительных нагрузках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Булат И.

Достоинства:


Комментарий:
установил на пс 5 показал хорошую скорость, игры скачиваю теперь
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
Известный бренд. Лично я с четверть века им пользуюсь. О таком скоростном SSD да ещё и по такой цене давно мечтал. Жаль, что по обыкновенным параметрам не подошёл. Тем не менее, всё-равно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорошего качества, упаковка на высшем уровне, несколько раз заказывали у данного продавца, всё на высшем уровне!
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2024
Лев В.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар в эксплуатации уже больше месяца.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2023
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Выбирала между Samsung 990 PRO With Heatsink 2 ТБ и Kingston FURY Renegate 2tb, выбрала данную модель так как ресурс TBW больше, а подделок гораздо меньше. TBW — total bytes written, «всего записанных байт» - лимит на общее количество всей записанной информации за весь срок пользования SSD накопителем в терабайтах. По достижении указанного значения работоспособность устройства не гарантируется. В целом товаром и заказом довольна, брала по акции в черную пятницу 2tb за 15650.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2023
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Посмотрим как поведет себя при эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2023
Станислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Жаль что нет винитика в комплекте.


Накопитель SSD Kingston 2TB SFYRDK/2000G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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