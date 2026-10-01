Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 PCIE 2TB 2280 NVMe PV593P2TBM28H PATRIOT
SSD-накопитель Patriot Viper PV593 объемом 2 ТБ подходит для высокопроизводительных ПК и ноутбуков с форм-фактором M.2 2280. Интерфейс PCIe 5.0 x4 обеспечивает быструю передачу данных, ускоряя загрузку игр и приложений. Протокол NVMe снижает задержки при работе с файлами и повышает отзывчивость системы. 3D TLC NAND память повышает надежность и долговечность накопителя при интенсивном использовании. Встроенный DRAM-буфер объемом 2 ГБ улучшает производительность при обработке больших данных и многозадачности. Максимальная скорость последовательного чтения до 14 000 МБ/с сокращает время загрузки. Скорость последовательной записи до 13 000 МБ/с позволяет быстро сохранять большие файлы и проекты. Высокие показатели произвольного чтения (до 2 000 000 IOPS) обеспечивают плавную работу с мелкими файлами. Произвольная запись до 1 650 000 IOPS ускоряет обработку данных в многозадачном режиме. Ресурс записи в 1400 ТБ гарантирует долгий срок службы накопителя при активном использовании.
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