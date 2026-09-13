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SSD Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H)

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Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H) - фото 1
Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H) - фото 2
Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1800
Энергопотребление
2.38
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H) - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H) - фото 2
  • Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 280 руб. 
Начислим 853 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715854
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H)
53 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1800
Энергопотребление
2.38
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H)

Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H)

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3500
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1800
Энергопотребление
2.38
Описание
Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 53280 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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