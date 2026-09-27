Накопитель SSD 2.5" Kingston Enterprise DC600M SATA 3 480GB (SEDC600M/480G)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD 2.5" Kingston Enterprise DC600M SATA 3 480GB (SEDC600M/480G)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 480 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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