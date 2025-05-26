Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
Доставили быстро. Подключил, протестил, все ок
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, скорость соответствует
Достоинства:
Комментарий:
В целом впечатления положительные, установил активировал в системе, работает исправно, если что дополню отзыв. Добавляю отзыв, обнаружил недочёты по скорости записи, а именно просадка скорости с 500-450 мб/сек до 65-85 мб/сек при приёме (перемещение/копирование) файлов на этот ссд диск с другого ссд диска.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, сильно быстрее ХДД
Достоинства:
Комментарий:
все отлично. реальный объем 931+-.
Достоинства:
Комментарий:
Месяц стоит, пока нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, ноут летает после замены
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Плотная упаковка. Всё работает как надо. Кабель Sata к диску нужно покупать отдельно. Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
пришло без задержек всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в срок, упаковка целая, соответствует заказанному, работает -ОК.
Достоинства:
Комментарий:
Получили раньше срока, упаковка целая.Работает. Всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает! пришло раньше срока! спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Диск тоньше, чем стандартный 2.5", закрепить в салазках боковыми винтами может быть невозможно.
Достоинства:
Комментарий:
Только распаковал... Доставили на сутки раньше. Установлю-дополню
Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A)
Достоинства:
Комментарий:
Доставили быстро. Подключил, протестил, все ок
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, скорость соответствует
Достоинства:
Комментарий:
В целом впечатления положительные, установил активировал в системе, работает исправно, если что дополню отзыв. Добавляю отзыв, обнаружил недочёты по скорости записи, а именно просадка скорости с 500-450 мб/сек до 65-85 мб/сек при приёме (перемещение/копирование) файлов на этот ссд диск с другого ссд диска.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, сильно быстрее ХДД
Достоинства:
Комментарий:
все отлично. реальный объем 931+-.
Достоинства:
Комментарий:
Месяц стоит, пока нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, ноут летает после замены
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Плотная упаковка. Всё работает как надо. Кабель Sata к диску нужно покупать отдельно. Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
пришло без задержек всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в срок, упаковка целая, соответствует заказанному, работает -ОК.
Достоинства:
Комментарий:
Получили раньше срока, упаковка целая.Работает. Всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает! пришло раньше срока! спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Диск тоньше, чем стандартный 2.5", закрепить в салазках боковыми винтами может быть невозможно.
Достоинства:
Комментарий:
Только распаковал... Доставили на сутки раньше. Установлю-дополню