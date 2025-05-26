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SSD Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A)

14 Отзывы
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Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A) - фото 1
Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A) - фото 2
Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A) - фото 3
Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A) - фото 4
Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A) - фото 5
Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Энергопотребление
2
  • Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A) - фото 1
  • Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A) - фото 2
  • Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A) - фото 3
  • Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A) - фото 4
  • Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A) - фото 5
  • Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 562676
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Время наработки на отказ, час
1750000
Энергопотребление
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A)

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
сергей г.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили быстро. Подключил, протестил, все ок
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, скорость соответствует
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
В целом впечатления положительные, установил активировал в системе, работает исправно, если что дополню отзыв. Добавляю отзыв, обнаружил недочёты по скорости записи, а именно просадка скорости с 500-450 мб/сек до 65-85 мб/сек при приёме (перемещение/копирование) файлов на этот ссд диск с другого ссд диска.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Петр К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, сильно быстрее ХДД
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Nik R.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично. реальный объем 931+-.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Месяц стоит, пока нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, ноут летает после замены
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Плотная упаковка. Всё работает как надо. Кабель Sata к диску нужно покупать отдельно. Очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Смирнова Ю.

Достоинства:


Комментарий:
пришло без задержек всё работает
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел в срок, упаковка целая, соответствует заказанному, работает -ОК.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Получили раньше срока, упаковка целая.Работает. Всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает! пришло раньше срока! спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Диск тоньше, чем стандартный 2.5", закрепить в салазках боковыми винтами может быть невозможно.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
Только распаковал... Доставили на сутки раньше. Установлю-дополню



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1750000
Энергопотребление
2
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
сергей г.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили быстро. Подключил, протестил, все ок
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, скорость соответствует
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
В целом впечатления положительные, установил активировал в системе, работает исправно, если что дополню отзыв. Добавляю отзыв, обнаружил недочёты по скорости записи, а именно просадка скорости с 500-450 мб/сек до 65-85 мб/сек при приёме (перемещение/копирование) файлов на этот ссд диск с другого ссд диска.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Петр К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, сильно быстрее ХДД
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Nik R.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично. реальный объем 931+-.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Месяц стоит, пока нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, ноут летает после замены
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Плотная упаковка. Всё работает как надо. Кабель Sata к диску нужно покупать отдельно. Очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Смирнова Ю.

Достоинства:


Комментарий:
пришло без задержек всё работает
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел в срок, упаковка целая, соответствует заказанному, работает -ОК.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Получили раньше срока, упаковка целая.Работает. Всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает! пришло раньше срока! спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Диск тоньше, чем стандартный 2.5", закрепить в салазках боковыми винтами может быть невозможно.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
Только распаковал... Доставили на сутки раньше. Установлю-дополню


Накопитель SSD Western Digital Blue SA510 1Tb (WDS100T3B0A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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