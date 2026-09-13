Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS)
Не бойтесь ответить ударом на удар! GAMMIX S60 оснащен интерфейсом передачи данных PCIe Gen4 x4, достигающим скорости последовательного чтения/записи до 5000/3200 МБ в секунду. Этого достаточно, чтобы доминировать на киберспортивных платформах. Он работает в два раза быстрее по сравнению с обычными твердотельными накопителями PCIe Gen3 и в 15 раз быстрее, чем твердотельные накопители SATA. Благодаря полной обратной совместимости с существующими платформами PCIe 3.0 он принесет вам радость победы над соперниками! Установили несколько игр и место на диске закончилось? GAMMIX S60 - лучшее решение, когда во встроенной памяти PS5 заканчивается место. Его форм-фактор идеален для слота памяти PS5, а производительность соответствует официальным требованиям PS5. Теперь вы без проблем установите больше игр ААА.
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