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SSD Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS)

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Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) - фото 1
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Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) - фото 3
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Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) - фото 7
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Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
3200
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) - фото 5
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) - фото 6
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) - фото 7
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) - фото 8
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) - фото 9
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) - фото 10
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) - фото 11
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) - фото 12
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) - фото 13
  • Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714992
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
3200
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х2
Вес, г.
35

Описание товара Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS)

Не бойтесь ответить ударом на удар! GAMMIX S60 оснащен интерфейсом передачи данных PCIe Gen4 x4, достигающим скорости последовательного чтения/записи до 5000/3200 МБ в секунду. Этого достаточно, чтобы доминировать на киберспортивных платформах. Он работает в два раза быстрее по сравнению с обычными твердотельными накопителями PCIe Gen3 и в 15 раз быстрее, чем твердотельные накопители SATA. Благодаря полной обратной совместимости с существующими платформами PCIe 3.0 он принесет вам радость победы над соперниками! Установили несколько игр и место на диске закончилось? GAMMIX S60 - лучшее решение, когда во встроенной памяти PS5 заканчивается место. Его форм-фактор идеален для слота памяти PS5, а производительность соответствует официальным требованиям PS5. Теперь вы без проблем установите больше игр ААА.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data 1Tb (AGAMMIXS60-1T-CS)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
3200
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Не бойтесь ответить ударом на удар! GAMMIX S60 оснащен интерфейсом передачи данных PCIe Gen4 x4, достигающим скорости последовательного чтения/записи до 5000/3200 МБ в секунду. Этого достаточно, чтобы доминировать на киберспортивных платформах. Он работает в два раза быстрее по сравнению с обычными твердотельными накопителями PCIe Gen3 и в 15 раз быстрее, чем твердотельные накопители SATA. Благодаря полной обратной совместимости с существующими платформами PCIe 3.0 он принесет вам радость победы над соперниками! Установили несколько игр и место на диске закончилось? GAMMIX S60 - лучшее решение, когда во встроенной памяти PS5 заканчивается место. Его форм-фактор идеален для слота памяти PS5, а производительность соответствует официальным требованиям PS5. Теперь вы без проблем установите больше игр ААА.
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Доставка
Отзывы


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